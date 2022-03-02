田尾組合盆栽競賽義賣 園藝芳療專家將分享植物故事

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣田尾公路花園將舉辦「商品化組合盆栽競賽及園藝療育義賣會」，彰化縣長王惠美等人今天在田尾鄉合利園宣傳。記者林宛諭／攝影
彰化縣田尾公路花園將舉辦「商品化組合盆栽競賽及園藝療育義賣會」，彰化縣長王惠美等人今天在田尾鄉合利園宣傳。記者林宛諭／攝影

彰化縣政府與田尾公路花園協會將於3月12、13日於全台最大花木產區田尾公路花園舉辦「商品化組合盆栽競賽及園藝療育義賣會」，彰化縣長王惠美說，希望組合盆栽的推廣讓生活藝術化，當天參賽作品也將義賣投入公益，二天活動除了民眾可參加組合盆栽DIY，也安排名師講座。

王惠美今天與田尾鄉長林守政、田尾鄉農會理事長楊春枝、田尾公路花園協會理事長劉漢欽等人在田尾鄉合利園一起為「商品化組合盆栽競賽及園藝療育義賣會」宣傳。

王惠美說，希望藉由園藝造景推廣，將美麗療癒的花花草草帶到生活中，如何組合盆栽也考驗功力，此次開放40組全國參賽者報名參加，第一名獎金是二萬元，競賽作品也將提供義賣，造福弱勢團體，當天民眾也可參加DIY活動，在田尾公路花園遊賞享受愉快的假期。

劉漢欽說，這次組合盆栽比賽之後，還會陸續安排盆花、切花相關活動，希望把田尾轉換為在地花博，此次活動還有「植感生活市集」、「植物生活風格展」，3月13日也邀請台大園藝系教授張育森、知名芳療專家溫佑君、胖胖樹王瑞閔植物生態作家和大家分享花草故事，民眾可上田尾公路花園協會臉書查詢報名。

林守政說，希望透過組合盆栽能促進地方產業升級，將價值提升，產生更多的利潤，透過競賽讓田尾產業可以慢慢改變，增加花農收益，吸引更多年輕人回來投入園藝花卉產業，為田尾打拚。

楊春枝說，有良性的競爭就有腦力激盪，對於盆栽的組合有各自的看法與見解，透過舉辦競賽，將年輕的idea激發結合創意無限，歡迎大家前來參與，會有更多觸類旁通的觀點。

田尾鄉公所也將配合植物節贈苗活動，準備2000株的茶花與杜鵑苗贈送到訪的愛花遊客，活動義賣所得全數投入為弱勢公益團體提供園藝療育服務基金。

彰化縣田尾公路花園將舉辦「商品化組合盆栽競賽及園藝療育義賣會」，彰化縣長王惠美等人今天在田尾鄉合利園宣傳。記者林宛諭／攝影
彰化縣田尾公路花園將舉辦「商品化組合盆栽競賽及園藝療育義賣會」，彰化縣長王惠美等人今天在田尾鄉合利園宣傳。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美說希望組合盆栽的推廣讓生活藝術化，藝術生活化。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美說希望組合盆栽的推廣讓生活藝術化，藝術生活化。記者林宛諭／攝影

盆栽 園藝 義賣

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