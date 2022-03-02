台中新社斥資3千萬建客庄風雨運動場 計年底落成啟用

台中新社「新社區客庄禾埕場域-風雨運動籃球場」今舉辦開工典禮，工程斥資3千萬元，預計今年底落成啟用，讓民眾可不受天候影響，享受優質運動環境。台中市長盧秀燕表示，此座風雨運動場將成為活絡客家文化的重點建設。

台中市長盧秀燕表示，新社長期缺乏客家活動場域及戶外運動休憩空間，公所積極盤點區內適合地點，由市府籌編預算480萬元，並向中央客委會爭取2,520萬元經費，總共斥資3千萬元，打造近825坪全新風雨運動場，預計今年12月即可落成啟用。

新社區長林淑惠表示，風雨運動場規劃興建地上1層建築物，包括2座全場籃球場、戶外公有廁所、遊憩設施、周邊植栽綠美化等休憩空間，並於頂棚建置太陽能光電設施，完工後估年發電量達12萬5千度、發電收入61萬3,836元，區公所年租金收入6萬1,384元，成為兼顧優質運動空間、減碳抗空汙功能的客庄禾埕新場域。

民政局提到，新社風雨運動場位於復盛環保公園旁，鄰近新社人口密集的街區，也在新社「櫻木花道」旁，未來可串聯新社大坑步道、石岡情人木橋、東勢客家文化園區等，將成為「浪漫台三線」沿路景點之一。

盧秀燕也特別感謝中央客委會、立法委員江啟臣、市議員蔡成圭及冉齡軒協力促成，提供給新社民眾體育休閒、社會教育或藝文活動的多元活動空間，此次風雨運動場將成為活絡客家文化的重要里程碑。