南投草莓水傷損失慘 11日前可申辦現金救助

2月寒流連續多天降雨，正值產季的國姓鄉草莓遭嚴重水傷，經南投縣政府查報，農委會公告今天起到11日受理符合條件農民申辦現金救助，救助項目草莓，每公頃9萬元。

日前連日降雨，南投縣草莓主要產區國姓鄉許多果農損失慘重，南投縣政府農業處、國姓鄉公所農經課派員踏勘農損狀況及向上通報，行政院農業委員會昨天公告，南投縣為辦理草莓2月寒流等農業天然災害現金救助地區，今天起到11日止受理農民申請救助。

根據公告內容，這次辦理農業天然災害現金救助地區為南投縣，救助項目為「草莓」，每公頃新台幣9萬元，救助對象應符合農業天然災害救助辦法第5條，且救助項目損害率達20%以上。

國姓鄉快樂庭草莓園業主張淑美日前透露，種草莓20多年很少第2期果遇到連續降雨如此多天，陰雨近1週，草莓受嚴重水傷，心血幾乎泡湯；國姓鄉公所也指出，鄉內草莓種植面積約7、8公頃，2月、3月是盛產期，不過今年2月因連續多天降雨，使草莓損害嚴重。

國民黨立委許淑華今天透過臉書粉絲專頁說，國姓鄉草莓栽種主要集中省道台14線中潭公路福龜村路段兩側，2、3月是盛產期，卻遇連續多天寒流及降雨，溼冷天氣造成草莓發霉、腐爛、裂果，團隊收到陳情勘查，成功爭取納入救助。