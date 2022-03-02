科博館旁紅磚路車禍頻傳惹民怨！立委會勘爭取改善

台中市北區國立自然科學博物館與植物園之間的西屯路一段因鋪設紅磚路面，高低起伏不平，車輛經過激烈搖晃，尤其機車族自摔等車禍頻傳惹民怨。立委莊競程今天舉辦聯合會勘，台中市府養工處在會勘後，允諾擬定可行性方案及經費概算，並與科博物館討論滾動修正，以維護行車安全。

莊競程今天上午10時在北區西屯路一段舉辦聯合會勘，包括莊競程、市議員陳文政、賴佳微服務團隊，國立自然科學博物館副館長羅偉哲、台中市政府養護工程處長彭岑凱、交通局、警察局第二分局等都到場關心。

莊競程說，西屯路一段健行路口至博館路口長307公尺、寬20公尺紅磚鋪面，完工逾20年，原本是為了提醒車輛降速，但因路面顛簸，車輛經過搖晃不已，好像在跳曼波舞，甚至機族經常發生自摔，被網友揶揄為「地震路」，相當恐怖。服務處接獲包括陳文政等多人陳情，希望早日改善。

莊競程指出，根據科博館統計近3年共發生40件機車自摔事件，警方統計前年發生車禍人員受傷案有12件、去年發生車禍人員受傷案有15件，盼地方與中央合作改善，如需中央奧援，他將協助爭取補助經費，盡速改善道路鋪面，以確保行車與行人安全。

彭岑凱說，健行路至博館路段道路，限速30，民眾大都超速，因使用時間長久，尤其紅綠燈口前易發生打滑、摔車現象，與交通局、科博館研究，挑出哪幾個路段屬於煞車不及，做全面性的改善。未來改善設計方案出爐，將視經費多寡，協助科博館分擔經費，確保民眾行車安全。

羅偉哲說，1999年植物園開園時，從健行路至博館路的西屯路段完全沒有交通號誌，觀眾在植物園與場館之間穿梭頻繁，當時顧及行人穿越道路安全，希望行經車輛減速，道路鋪面才使用地磚式鋪面。

館方表示，為解決機車滑倒意外，科博館積極與市府尋求合作，希望一起解決道路交通安全問題，至於後續改善細節事宜，尊重養工處的改善專業及未來規劃的方案，感謝立委莊競程、市議員陳文政等關心此議題，也期盼民代協助爭取改善。