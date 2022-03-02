比前一月少1311人 彰化縣5月恐低於125萬升格門檻

彰化縣爭取升格直轄市關頭，卻面臨人口急劇流失，快要跌破125萬人直轄市人口門檻，二月人口為125萬2997人，比一月的125萬4308人，整整減少1311人，估計今年5月就會跌破125萬人，為升格埋下變數，但彰化縣政府認為，彰化縣去年12月24日提出申請時的人口是125萬5千多人，仍是符合升格的人口門檻。

彰化縣政府民政處統計，彰化縣二月份的人口是125萬2997人，其中遷入2401人、遷出3538人，出生是711人、死亡是885人，總人口數比起一月的125萬4308人，少了1311人，一月再與前一個月（去年12月）的125萬5330人相比，減少1022人，顯見二月比一月的人口流失，有再加大趨勢。

如果彰化縣人口以每月1300人流失推算，估計到五月上旬，總人口就會降到125萬人以下。依地方制度法規定，升格直轄市的人口門檻是125萬人，而以此屆縣長任期是12月25日就職日推算，必須前半年，也就是在六月廿五日前，就要公告下屆縣市長及縣市議會選舉，如果彰化縣人口到時候仍持續減少，在不修法下，彰化即會面臨人口門檻不足情形，如果修法不以125萬人做為門檻，則不影響彰化縣升格的資格。

彰化縣政府政處長賴致富說，彰化縣在去年12月24日向內政部申請升格，當時人口是125萬5千多人，是符合升格門檻，如果在審查或者修法期間，因人口減少到門檻以下，是否即不符合升格條件，仍須中央認定。但彰化縣政府認為，升格應以申請時的人口為準，況且，125萬的升格門檻也不是絕對的，13年前，彰化縣人口是130萬時提出申請，不也是沒有通過。

彰化縣如果人口降到125萬人以下，除了會關係升格改制外，彰化縣目前兩位副縣長也會減少一人。但賴致富認為應以縣長任期計算，也就是在任期屆滿後，從下屆起才少一名副縣長。他並以目前鄉鎮市的主任秘書為例，人口必須達3萬人才設有主秘，但目前很多鄉鎮市人口跌落3萬人以下，仍依然設有主秘。

賴致富說，彰化縣的自然人口仍然續有人口，但流失人口擴大，二月遷出3538人、一月的遷出3777人，主要還是遷出人口大於遷入，這與縣民出外就業、就學等因素相關。