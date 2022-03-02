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南投草屯公有市場停車場修好了 今起免費試營運
南投縣草屯鎮公有零售市場興建20年，是縣內唯一的公有市場大樓，但其地下停車場自前年底停用修繕，但因消防設施老舊卡關，遲未啟用引發民怨，公所為此敦促廠商加速改善，日前完成消防檢查，今天起開放試營運，供民眾免費使用。
草屯鎮公所指出，該市場附設地下1、2樓停車場，原為機械式停車場，雖於2004年啟用，但因原先設計未臻完善，機械車位使用問題多，遭主管機關及審計單位多次提報缺失，之後相關設備達報廢年限，因此提報且核准變更為平面停車場。
該地下停車場因此從前年底停用改善，公所規劃拆除機械式停車設施，並劃設平面式停車格，原訂施工半年就能重新開放，未料後來該大樓老舊有消防自動灑水管線生銹等問題，消防檢查未能通過，須全面逐項改善，但遲未啟用，引發民怨。
公所為此敦促廠商加速改善，並於日前順利通過消防檢查，草屯鎮長簡景賢說，公共工程的推動須按照一定程序，為紓緩民眾的停車需求及安全，公所持續積極進行改善，而相關工程日前已完成驗收，消防安全也經消防局檢查合格。
簡景賢說，該市場地下停車場各方面的程序及安全措施均已完全無虞，相關文件審查核定也已在跑流程，而在跑流程期間先行開放試營運，因此從今天起開放供民眾免費停車，公所完成後續應備程序後，將再行公告正式收費營運時間。
此外，地下二樓停車場部分，公所則表示，該樓層停車場在工程設計上仍有問題，目前仍積極研議改善，但因尚未進行整修，而無法開放，同時也提醒民眾，使用停車場及相關設施時，務必遵守相關規定，共同維護公有設施，也確保自身安全。
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