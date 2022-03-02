龎皮歐今訪台 中市民進黨里長掛歡迎看板感謝「友台」

台中市西區里長蕭行凱要參加民進黨議員黨內初選，出奇招放大絕，因美國前國務卿龐皮歐預計今天（2日）訪台灣，蕭行凱在公益路掛上「歡迎」看板，龐皮歐親自貼文回應說，謝謝溫暖的問候。蕭行凱說，榮幸又開心。

蕭行凱在臉書發文，把龐皮歐貼文翻譯中文：「台灣歡迎您，感謝您來訪，讓台灣在世界被看見。」

蕭行凱計劃參加民進黨中區西區議員初選，同選區有2位現任議員黨團總召江肇國、黃守達，也將尋求連任。

蕭行凱花數萬元，高掛歡迎龐皮歐看板。蕭行凱說，龐皮歐在任內推「友台」多項政策，還在推特推台灣鳳梨乾下棋挺台灣，台美關係空前友好階段，他特別立看板表示歡迎。看板掛出後果然非常吸睛，引起不少支持者討論。

龐皮歐行前在推特發文說「感謝這個溫暖的看板！夫人蘇珊和我期待見到你們─熱愛自由的台灣人！」