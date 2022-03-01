科博館花崗岩路設計昔減速今摔車 中市府建設局：會商改善

台中市西屯路穿越科博館與植物園路段，目前鋪設花崗岩，常有機車騎士在此滑倒，市議員陳政顯表示，當年是為了阻止車速太快的設計，現在狀況百出，應與時俱進，希望建設局審慎處理。

這個路段先後有多位民代要求改進，增設交通號誌後還是事故不斷。國民黨議員陳政顯、楊正中、陳文政都先後會勘過，民進黨立委莊競程明天也將辦理會勘。

市府建設局表示，此路段是科博館23年前建置，負責管理的花崗岩材質路面。該路段限速及路口減速常致生機車事故，建設局為求市民道路使用安全，接獲館方提出協助需求後，即積極與館方合作並研議改善措施。

經邀集科博館、交通局、警察局及公所等單位會勘，後續將分析肇事位置研擬改善範圍，與科博館協商相關事宜。

國立自然科學博物館表示，1999年植物園開園時，從健行路至博館路的西屯路段完全沒有交通號誌，觀眾在植物園與場館之間穿梭頻繁，當時顧及行人穿越道路安全，希望行經車輛減速，道路鋪面才使用地磚式鋪面。

館方表示，近年觀察到此路段逢雨天，偶見機車滑倒意外，希望地磚式鋪面現況，三月二日上午相關單位會到現場會勘，本館重視多數民意，並支持兼顧人行安全之改善方法，希望相關單位協助一起完成。

陳政顯指出，植物園當年落成時，健行路與博館路間因通行車流量還不高，所以沒有設立紅綠燈號誌，為了保護穿越的行人，所以設計鋪石跳動路面的方式，提醒用路人減速。

隨附近住宅越蓋越多，在居民的要求下，健行路與博館路紛紛增設紅綠燈號誌，跳動路面設計反而增加機車、自行車騎士事故的風險，過去也有不少民眾向陳政顯陳情，兩年前曾會勘過，當時是增加交通標誌提醒用路人，希望能減少交通事故的增加。

陳政顯表示，顯然改善措施還不足，摔車頻傳，養工處、交工科及科博館實地會勘後，希望儘速依會勘結果進行改善，維護用路人的安全。