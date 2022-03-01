企業投資台中破兆元 盧秀燕：今年失業率六都最低

明昌國際以生產鋼製辦公傢俱起家，後轉型研發生產DIY工具箱，近年製造不斷升級，包括車用工具箱、自創品牌跨足醫療設備車，成功揚名海內外市場，並陸續加碼投資台中，導入智慧化產線，台中市長盧秀燕今天參訪明昌大發廠，肯定明昌公司根留台中兼具傳承與創新，盧秀燕也宣布她任內，企業投資台中金額破兆元的好消息，她感謝企業共同努力打造經濟榮景。

盧秀燕今天聽取投資簡報並參觀產線，肯定明昌國際深耕台中、智慧升級，在創辦人張秋龍及現任董事長張庭維的努力下，成為台灣第一工具箱品牌。

盧秀燕說，台中市投資總額截至今年2月15日已高達1兆311億元，包含民間投資7301億元、促參案投資約170億元；經濟部統計投資台灣三大方案投資約2,840億元，創造逾2萬1千個就業機會，其中投資台灣三大方案家數高達241家，件數穩居全國第一；據行政院主計處最新失業率調查結果顯示，台中市平均失業率3.9%，六都最低。

盧秀燕表示，市府團隊將持續落實「前店、後廠、自由港」台中富市三項經濟政策，除規劃各項重要建設，也協助產業研發轉型厚植後廠實力，並深化市府與企業夥伴關係，提供產業安心發展環境，打造台中經濟榮景。

台中市經發局長張峯源表示，台中近期利多不斷，面板大廠友達睽違14年宣佈，將在台中投資逾仟億擴建8.5/8.6代新廠；科技部宣布因應半導體大廠擴產需求，行政院2月14日已核定中科擴建計畫，預計112年供廠商建廠，從經濟部投資台灣三大方案、財政部促參案及民間各項投資統計數據顯示，盧市長任內投資總額已破兆元，呈現前所未有的榮景。

經發局說明，台中近三年平均每天湧入9億元投資並增加58個就業機會，就業人口更增長至139.5萬人，其中指標性大廠，包括記憶體大廠美光、自行車龍頭巨大機械、記憶體大廠華邦電子、智慧機械龍頭上銀科技、光學鏡頭領導大廠大立光及新興離岸風電產業的沃旭、永冠集團與世紀樺欣等都在台中投資。