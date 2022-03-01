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台中大甲孟春遊戲場凸起地墊絆倒幼童 民代爭取月底前改善
台中市議員李榮鴻服務處接獲民眾陳情，大甲孟春遊戲場有小朋友在遊玩時被凸起地墊絆倒，李榮鴻今天和特助李文傑、孟春里里長黃湘榕現場會勘，立即向台中市政府爭取改善，將在本月底前先緊急更換地墊，避免又有小朋友被拌倒。
李榮鴻等人今天勘查發現，遊戲場確實存有影響孩童使用安全的疑慮，已請市府建設局協助大甲區公所，本月底前完成地墊改善，預計經費50萬元，讓民眾能在更安全環境下做遊玩。
李榮鴻表示，大甲孟春里為溪北地區住宅區，人口密集，為改善地方公共休閒空間，他109年即要求市府將孟春兒童遊戲場納入美樂地計畫，今年初部分已改善，但近慈德路範圍地墊未改善，日前有小朋友被拌倒受傷，他希望市府能夠加快腳步，讓公園不再暗藏危機讓兒童安心、家長放心。
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