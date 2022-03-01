台中大甲孟春遊戲場凸起地墊絆倒幼童 民代爭取月底前改善

台中市議員李榮鴻服務處接獲民眾陳情，大甲孟春遊戲場有小朋友在遊玩時被凸起地墊絆倒，李榮鴻今天和特助李文傑、孟春里里長黃湘榕現場會勘，立即向台中市政府爭取改善，將在本月底前先緊急更換地墊，避免又有小朋友被拌倒。

李榮鴻等人今天勘查發現，遊戲場確實存有影響孩童使用安全的疑慮，已請市府建設局協助大甲區公所，本月底前完成地墊改善，預計經費50萬元，讓民眾能在更安全環境下做遊玩。