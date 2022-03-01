彰化和美鎮舉辦田園小吃辦桌 花海裡用餐很有fu

春暖花開，由小農組成的彰化縣農業暨觀光發展協會將3月5日舉辦田園饗宴辦桌，集合和美鎮在地美食，民眾可在花海裡用餐，預計40桌，目前已快被訂滿，每桌10道菜包括懷舊爆米香、蘿蔔丸子湯、油飯、蘿蔔糕、碗糕、豬肉乾、黑糖嫩豆花、元宵燒和小番茄，還外加一道彰化市知名肉圓。

彰化鹿港鎮舉辦小吃宴出名，其他鄉鎮較少見，這次在地食材辦桌活動含括鎮內小吃店家美食，組合成田園饗宴風味餐，現場還有青農市集、爆米香，活動在中寮中圍福圍宮前的蘿蔔田園裡舉辦，現場有2萬多顆蘿蔔可拔，並提供充氣溜滑梯供孩童遊園。

彰化縣和線伸青少年關懷協會今年也是協辦單位之一，創會理事長林明生也是前和美鎮代表，爭取民進黨和美鎮長提名，這次大規模活動被視為投入選舉的起手式。