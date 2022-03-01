未來自己決定 金鐘主持蔡尚樺受邀葫蘆墩文化中心開講

金鐘獎主持人蔡尚樺將於6日，受邀至台中市葫蘆墩文化中心，以「20歲的你將決定30歲的人生」為題演講，以親身經歷鼓勵所有青年；3月1日10時開放100位名額線上報名，其餘126名額於當天13時30分開放現場排隊入場。

從新聞主播台轉戰演藝圈的主持人蔡尚樺，於2020年以「全民星攻略」獲得電視金鐘獎益智及實境節目主持人獎；蔡表示，當初放棄主播一職轉戰綜藝，許多人不看好，甚至有整整2年時間，未能在節目中有機會好好表現，甚至時常被退通告。

但蔡尚樺並不氣餒，反而更加努力準備每次主持的機會，她說到，「在別人眼中看似順遂的演藝之路，其實經歷過低潮和種種的困難與挑戰，但我從來沒有放棄。」終於在圈內闖出一片天，甚至在工作之餘，取得台大商學研究所碩士學位，增進自己投資理財專業學識，甚至成為知名新創集資公司的股東及創意長。

葫蘆墩文化中心表示，蔡尚樺從擔任新聞主播到轉戰演藝圈，在這次講座中，她將與青年朋友分享，無論在職場上是為了升官加薪、拓展人脈或追尋自我，都要先全盤想清楚再做決定，不需要盲從社會價值觀，而是做更有意義和效率的時間分配，訂定目標、積極學習、用心努力並堅持到底。

葫蘆墩文化中心提醒，自3月1日10時起，開放100位名額線上報名，其餘126名額於當天13時30分開放現場排隊入場；為因應新冠疫情變化，請民眾入館參觀及參與活動時，均配合實聯制、量測體溫、雙手消毒、全程佩戴口罩、保持安全社交距離及禁止飲食等防疫措施，共同維護安心的藝文欣賞環境。