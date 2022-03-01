南投國姓長壽橋將重建 粗估封橋1年半須改道

為因應河川治理線修正，南投國姓長壽橋將重建，預計7月前後動工，並封橋1.5年，施工期間改走台14線中正路四段；但居民陳情，替代道路路況不佳，行政院中部中心今邀相關單位會勘，公路總局允諾待替代道路修繕完畢，再封橋施工。

公路總局第二區養護工程處指出，因南港溪河川治理線修正，長壽橋跨徑須延長至河川治理線外才符合相關法規，並考量未來氣候變遷，河床恐持續下刷，也需將其橋梁墩柱改為深基礎為宜，因此規劃全橋重新改建，預計於7月前後動工。

而為確保用路人安全，且加速施工縮短工期，公路總局規劃將長壽橋屆時將全面封閉施工，人車改行舊台14線中正路四段，但因工期恐達1年半，且替代道路彎道多，部分路面下陷，路況不佳，居民向行政院中部聯合服務中心陳情盼改善。

行政院中部中心執行長蔡培慧今為此邀集公路總局二工處、台電、自來水公司、國姓公所等單位實地現勘，國姓鄉長丘埔生說，中正路四段是北山村裡最熱鬧的地方，且近中小學、派出所等，連續彎道對通勤上班上學的鄉民來說十分危險。

二工處副處長傅立祥則說，經勘，長壽橋封閉時替代道路確為連續彎路，且還有路燈電桿，除造成會車不易，不諳路況則恐因彎道遮蔽視線衍生意外，為免事故發生，將重新審視並改善該替代道路，待替代道路改善無虞，再擇期封橋施工。