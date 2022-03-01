聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投國姓長壽橋將重建 粗估封橋1年半須改道

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投國姓北山村長壽橋預計7月前後動工重建，屆時將封橋1.5年，施工期間改走台14線中正路四段。記者賴香珊／攝影
南投國姓北山村長壽橋預計7月前後動工重建，屆時將封橋1.5年，施工期間改走台14線中正路四段。記者賴香珊／攝影

為因應河川治理線修正，南投國姓長壽橋將重建，預計7月前後動工，並封橋1.5年，施工期間改走台14線中正路四段；但居民陳情，替代道路路況不佳，行政院中部中心今邀相關單位會勘，公路總局允諾待替代道路修繕完畢，再封橋施工。

公路總局第二區養護工程處指出，因南港溪河川治理線修正，長壽橋跨徑須延長至河川治理線外才符合相關法規，並考量未來氣候變遷，河床恐持續下刷，也需將其橋梁墩柱改為深基礎為宜，因此規劃全橋重新改建，預計於7月前後動工。

而為確保用路人安全，且加速施工縮短工期，公路總局規劃將長壽橋屆時將全面封閉施工，人車改行舊台14線中正路四段，但因工期恐達1年半，且替代道路彎道多，部分路面下陷，路況不佳，居民向行政院中部聯合服務中心陳情盼改善。

行政院中部中心執行長蔡培慧今為此邀集公路總局二工處、台電、自來水公司、國姓公所等單位實地現勘，國姓鄉長丘埔生說，中正路四段是北山村裡最熱鬧的地方，且近中小學、派出所等，連續彎道對通勤上班上學的鄉民來說十分危險。

二工處副處長傅立祥則說，經勘，長壽橋封閉時替代道路確為連續彎路，且還有路燈電桿，除造成會車不易，不諳路況則恐因彎道遮蔽視線衍生意外，為免事故發生，將重新審視並改善該替代道路，待替代道路改善無虞，再擇期封橋施工。

行政院中部中心執行長蔡培慧表示，公路總局本周完成審視評估後就會盡速改善，屆時將拉平25米長的連續彎道，並將既有電桿及電燈外移，受損護欄、道路及邊坡也會一併補強改善，給國姓鄉親及所有用路人一條安全回家的路。

南投國姓北山村長壽橋預計7月前後動工重建，屆時將封橋1.5年，施工期間改走台14線中正路四段。記者賴香珊／攝影
南投國姓北山村長壽橋預計7月前後動工重建，屆時將封橋1.5年，施工期間改走台14線中正路四段。記者賴香珊／攝影

替代道路 行政院 南投

延伸閱讀

大鵬抽水站3日七階動工 新店中正路上水源快匝道將改道

紀念228 蔡培慧憑弔烏牛欄之役、祈禱世界和平

影／南投列艱困選區 民進黨縣長參選人卡 基層焦慮

等待40年！魚池國小風雨球場工程今開工動土 年底可完工

相關新聞

中市囤房稅拍板 最快7月實施

台中市長盧秀燕昨主持市政會議，通過開徵囤房稅的相關條例修正草案，若議會順利審議通過，今年7月實施，明年5月房屋稅單就會顯...

國姓長壽橋將重建 替代道先改善

南投縣南港溪河川治理線修正，國姓鄉長壽橋規劃重建，預計7月動工，工期長達1.5年，施工期間規劃改道台14現中正路4段，不...

台中二選區／藍基本盤穩 綠搶攻緊繃 白結盟友

台中市議員第二選區（清水、沙鹿、梧棲）目前8搶5，國民黨籍正、副議長張清照、顏莉敏都在此選區，基本盤穩固；民進黨現任2席...

與恐龍一起等公車 科博館候車亭彩繪5月亮相

自然科學博物館的恐龍是無數人的童年回憶，科博館與台中市交通局合作，認養鄰近的2座台灣大道公車專用道雙向候車亭，將館內人氣...

彰化AI+無人機 防治荔枝椿象

彰化是荔枝、龍眼主要產區，也遭荔枝椿象為患，每年卵片收購量全國數一數二。今年農委會防檢局取消收購計畫，縣府與中央合作投入...

企業投資台中破兆元 盧秀燕：今年失業率六都最低

明昌國際以生產鋼製辦公傢俱起家，後轉型研發生產DIY工具箱，近年製造不斷升級，包括車用工具箱、自創品牌跨足醫療設備車，成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。