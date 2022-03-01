接種疫苗邊欣賞畫作 台中大墩文化中心3月快打站開打

為提高疫苗覆蓋率及提供台中市民更方便施打，台中巿大墩文化中心提供空間試辦定時定點疫苗外展接種站，今起每週二、四下午3點30分至5點30分提供新冠疫苗接種服務，每日限量100名，民眾打疫苗還可現場欣賞藝術作品討，陶冶心性。

文化局表示，3月起於大墩文化中心開辦疫苗接種外展站，本次安排疫苗種類為「莫德納」，有需要接種的民眾，整個3月都可以在1922平台預約後前往大墩文化中心施打，也提醒民眾記得攜帶健保卡和疫苗黃卡。

文化局説明，本次疫苗外展站醫護駐點服務每場次提供100位民眾施打，目前全球疫情仍為嚴峻，呼籲大家要打好打滿一、二劑，包含第三劑追加，同時要戴口罩、勤洗手，才能保護自己也保護他人。