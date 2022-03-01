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接種疫苗邊欣賞畫作 台中大墩文化中心3月快打站開打

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中巿大墩文化中心提供空間試辦定時定點疫苗外展接種站，民眾打疫苗可現場欣賞藝術作品討，陶冶心性。圖／台中市文化局提供
台中巿大墩文化中心提供空間試辦定時定點疫苗外展接種站，民眾打疫苗可現場欣賞藝術作品討，陶冶心性。圖／台中市文化局提供

為提高疫苗覆蓋率及提供台中市民更方便施打，台中巿大墩文化中心提供空間試辦定時定點疫苗外展接種站，今起每週二、四下午3點30分至5點30分提供新冠疫苗接種服務，每日限量100名，民眾打疫苗還可現場欣賞藝術作品討，陶冶心性。

文化局表示，3月起於大墩文化中心開辦疫苗接種外展站，本次安排疫苗種類為「莫德納」，有需要接種的民眾，整個3月都可以在1922平台預約後前往大墩文化中心施打，也提醒民眾記得攜帶健保卡和疫苗黃卡。

文化局説明，本次疫苗外展站醫護駐點服務每場次提供100位民眾施打，目前全球疫情仍為嚴峻，呼籲大家要打好打滿一、二劑，包含第三劑追加，同時要戴口罩、勤洗手，才能保護自己也保護他人。

3月5日至23日，大墩文化中心舉辦「2022台中市女性藝術家邀請展」，將展出126位女性藝術家作品，呈現女性在不同時代、不同年齡及不同身分所關注的焦點，包括母親、妻子、女兒，或是教師、家管、醫師，呈現人生經驗淬鍊出的生命風景，值得民眾駐足細細品味。

台中巿大墩文化中心提供空間試辦定時定點疫苗外展接種站，民眾打疫苗可現場欣賞藝術作品討，陶冶心性。圖／台中市文化局提供
台中巿大墩文化中心提供空間試辦定時定點疫苗外展接種站，民眾打疫苗可現場欣賞藝術作品討，陶冶心性。圖／台中市文化局提供
台中巿大墩文化中心提供空間試辦定時定點疫苗外展接種站，民眾打疫苗可現場欣賞藝術作品討，陶冶心性。圖／台中市文化局提供
台中巿大墩文化中心提供空間試辦定時定點疫苗外展接種站，民眾打疫苗可現場欣賞藝術作品討，陶冶心性。圖／台中市文化局提供
台中巿大墩文化中心提供空間試辦定時定點疫苗外展接種站，民眾打疫苗可現場欣賞藝術作品討，陶冶心性。圖／台中市文化局提供
台中巿大墩文化中心提供空間試辦定時定點疫苗外展接種站，民眾打疫苗可現場欣賞藝術作品討，陶冶心性。圖／台中市文化局提供

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