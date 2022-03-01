南投縣打疫苗送禮券奏效 228連假共1.1萬人接種

南投縣228連假期間祭出打疫苗送百元禮券策略，獲得民眾熱烈回應，共有1萬1000多人踴躍接種疫苗，以提升自身免疫保護力。南投衛生局指出，經統計2月26至28日期間以第三劑接種人數最多，完成約9981人，65至74歲族群第三劑追加劑接種率大幅提升至57.8%，達到全國平均值外，接下來兩個周末仍會繼續送出商品券，鼓勵縣民早日完成疫苗接種。

衛生局長陳南松表示，根據疾管署今天提供的COVID-19疫苗接種情形統計資料，南投縣12歲以上完成第1劑疫苗接種率為79.3%；第2劑疫苗接種率為73.2%；第3劑疫苗接種率為35.9%，其中民眾的第3劑疫苗接種率最低；分析原因可能是多數的民眾因疫情趨緩而失去接種疫苗的動力，加上南投縣民眾戴口罩的配合度很高，縣內也無本土個案疫情，民眾心理多少會鬆懈，無危機意識。

為加強縣民疫苗保護力，南投縣除228連續假期外，未來兩周仍會鼓勵民眾接種第3劑疫苗，接種民眾均可獲得100元禮券，陳南松並說，以2月26日為例，一天接種人數就達8674人，其中以莫德納疫苗接種5858人為最多，BNT疫苗接種2446人次之，民眾反應非常熱烈，也看到許多子女陪同長輩前來接種的溫馨感人畫面，很令人感動。