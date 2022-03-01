林獻堂先生環球遊記音樂會 明台高中復刻他喜愛的音樂

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市明台高中最近策畫了一場「林獻堂先生環球遊記音樂會」復刻了百年前林獻堂環遊世界時領略的音樂風貌。圖／明台高中提供
台中市明台高中最近策畫了一場「林獻堂先生環球遊記音樂會」復刻了百年前林獻堂環遊世界時領略的音樂風貌。圖／明台高中提供

台中市明台高中有霧峰林家歷史悠久的「萊園」庭園景色，校方最近策畫了一場「林獻堂先生環球遊記音樂會」特別的是，這場音樂會的曲目以林獻堂最喜愛的音樂為主，並穿插由林獻堂創辦的櫟社詩歌吟咏，也聘請聲樂家翻唱民初女藝人李香蘭的歌曲「何日君再來」，幾乎「復刻」了百年前林獻堂環遊世界時領略的音樂風貌。

林獻堂出身霧峰林家，曾反對日本殖民統治，1921年向日本提出「台灣議會設置請願書」要求設立台灣議會，展開長達14年的台灣議會設置請願運動。他愛好音樂，1927年至1928年曾環遊世界378天，其間接觸不少音樂，還曾聘請李香蘭專程從日本來台灣林家演唱。

林獻堂曾孫、明台高中副董事長林承峯說，林獻堂愛好音樂，這個素養一直傳至林家的子孫，他們因此以其喜好的音樂，先前策畫了3場音樂會，受到極佳的回響，但都以包場性質，侷限少數人欣賞，但此次曾公開對外售票，歡迎有更多人參與，未來也希望結合校內的林獻堂博物館，推廣博物館旅遊。

他說，音樂會特別聘請知名的「Strike a Chord 共鳴室內樂團」演出，演奏的樂曲有10多首，並由聲樂家紀慧玟演唱曾由李香蘭唱出名的何日君再來，地點就在萊園的飛觴醉月亭，時間是3月26日下午4時，售票網址

音樂會 日本 明台高中

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