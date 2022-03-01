台中外埔二崁路巷道狹窄常有車落水 民代爭取拓寬改善

台中市外埔二崁路670巷部分路寬不到3公尺，緊鄰灌溉溝無護欄，常有車輛跌落水溝，台中市議員吳敏濟邀集相關單位會勘，成功爭取78萬元經費，台中市建設局養工處今天辦理拓寬工程說明會，路寬將增為5公尺，預計3月中旬完工。

住在670巷的居民張村龍表示，灌溉溝從日據時代建立，20多年前只有巷道入口前段拓寬過，附近有餐廳，遊客遠道來用餐，尤其是傍晚天色昏暗路燈又不多，遊客和居民經過這裡常跌落水溝，垃圾車駕駛也說比考照還難，反映多年未果，里民向市議員吳敏濟陳情，現在終於能要將水溝加蓋讓路更寬闊，感謝議員爭取。

吳敏濟表示，此巷道位處內水尾山區，原本道路就不寬，部分道路鄰接灌溉溝，路寬只有兩公尺多，狹窄到僅容一台車通行，溝旁又無護欄，常有車輛跌落水溝，夜間更危險，附近十幾戶居民向他陳情，他兩次召集相關單位會勘後，並成功爭取經費，近日動工。

台中市建設局養工處海線工程隊隊長張少璞表示，此路段位於外埔區水美里二崁路670巷59號附近，路側有后里圳五支線之一延長線灌溉溝，路寬最多2.8公尺，已依吳敏濟議員建議將水溝加蓋，增加行車空間，維護用路人安全，近日會進行新設箱涵工程，總經費78萬元，道路拓寬後為5公尺，長度為35.5公尺，預計3月中完工，施工期間請用路人改走替代道路以策安全。