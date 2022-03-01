台中科博館後側道路易摔？建設局：確認相關性並進行改善

台中市自然科學博物館後方的西屯路路段，為了提醒車輛降低速度，保護穿梭科博館與植物園間的行人，設置凹凸不平的路面，但市議員陳文政今指出，遇到下雨時機車卻容易打滑，自摔事件頻傳，希望市府改善。

陳文政上午邀建設局官員一同前往勘查，他表示自己平時以機車代步，也曾在該路面差點滑倒，因為這幾年已接獲多起民眾陳情，因此感覺事態比想像中嚴重。

他說，西屯路博館路口至健行路口，因連接科博館與植物園，常有大量的行人與遊客穿越，過去該路段沒有交通號誌及速限標示，館方為了保護行人安全，1999年特別設置了景觀路面，提醒行經路段的車輛降低速度。但隨著使用的時間已久，該路段的石面變得光滑，遇到下雨天時，若機車煞車稍微大力一點，即便是速度低於30公里下，仍會發生打滑的情況。

陳文政說，其實在地的機車族都會刻意避開這段道路，但現在上下班時間到處都塞，為了節省時間仍會往那兒走，因此發生多起因打滑而摔倒的事件。

他建議號誌前的煞車區改用摩擦力較高的路面，讓機車族不再騎得膽顫心驚。

建設局指出，日前獲科博館曾拜訪建設局，希望能共同合作改善，建設局最近會再就4個路口勘查，了解機車族摔倒是否真是因地面設計引起，如果的確如此，即會針對該地點重新設計施工，但也呼籲騎士行經常地能放慢速度，保護好自身的安全。