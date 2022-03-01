中市囤房稅草案拍板送審 4億年稅收補貼青年、弱勢租屋

台中市囤房稅草案，今天在台中市市政會議上拍板定案，針對持有非自住房屋訂定差別稅率，3戶以下每戶將按2.4%稅率課徵；4戶以上每戶按3.6%稅率，將送至台中市議會審議，若通過實施，增加的稅收將「專款專用」於青年、弱勢租屋補貼。

台中市一般自住用稅率是1.2%，經修正後的囤房稅率，持有台中市非自住房屋3戶以下，每戶按2.4%稅率課徵；持有4戶以上，則每戶按3.6%稅率課徵，預估受影響屋主約8.7萬人、房屋10.6萬戶，高達92%市民不受影響。

台中市長盧秀燕表示，此次稅率調整目的為平抑房價，有高達92%民眾不受影響，修正草案將於3月送台中市議會審議，如通過實施，增加稅收將「專款專用」於青年及弱勢租屋補貼，落實居住正義。

盧秀燕強調，實施該法案後，市庫一年預計增加約4億元稅收，將採「專款專用」方式，全數投入青年及弱勢租屋補貼，盼逐步解決台中市不合理房價情形。

地稅局長沈政安表示，依內政部資料顯示，台中市房價指數偏高，因此建議市府研擬囤房稅，實施居住正義；六都之中，目前除台北市及桃園市實施高囤房稅率外，台南市也才剛通過修法，這是各地方政府的趨勢。如順利修法通過，將自今年7月開始實施，稅額會反映在明年5月的房屋稅單；增加的稅收將投入青年或弱勢家庭租金補貼，減輕這些族群的資金負擔，也降低租稅轉嫁對弱勢房客的衝擊，全力維護市民居住權利。

沈政安指出，針對特殊性質的房屋，草案中也訂定相關配套；除了自住、公益出租人出租使用房屋仍採稅率1.2%課徵、社會住宅房屋稅仍減徵20%不受影響外，其他供住家使用的公有房屋、公同共有房屋、勞工宿舍、公立學校BOT學生宿舍、營利事業無償供員工使用的地上停車場、包租代管的租賃住宅等，將不計入非自住住家用房屋戶數計算，維持按原來的稅率1.5%課徵房屋稅；此外，起造人新建3年內待銷售住家用非囤房性質的房屋，稅率則參考其他各都折衷訂為2%。