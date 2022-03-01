荔枝椿象卵片收購沒了 彰化縣用AI、無人機防蟲害

彰化是種植荔枝與龍眼主要產區之一，但也受到荔枝椿象為患，每年收購荔枝椿象卵片量是全國數一數二，但今年防檢局取消收購計畫，為避免蟲害爆發，中央與彰化縣府今年投入540萬元經費防治荔枝椿象，縣府整合無人機業者以友善環境資材噴灑果園，初步面積達80公頃，將密集在近10天內完成。

彰化縣長王惠美表示，過去採取收購蟲卵、生物防治等方式防治荔枝椿象，但危害仍多，去年縣府嘗試無人機噴灑友善資材生物防治方式，農民認為效果好，今年加強精準投藥，透過AI辨識、無人機的軌道紀錄以及友善環境資材的使用，避免造成環境衝擊。

彰化縣府統計去年收購荔枝椿象卵片近44萬片，以每片約13個卵來算，防治數量相當龐大，加上去年11月率先在八卦山沿線試辦無人機搭配友善環境資材皂素，噴灑面積達50公頃，防治有成，農民抱怨減少。

彰化縣農會總幹事張建豐說，荔枝椿象是近年來八卦山脈農友面臨的最大考驗，以往土法煉鋼，肩背農藥噴霧器至果園內噴灑農藥，雖然有防護衣、口罩、防毒面罩等保護，但噴灑農藥同時仍可能吸入大量農藥揮發物，隨著時代科技的進步，農業也需與時俱進。

縣府農業處表示，傳統的荔枝椿象化學藥劑防治方法受限於人工噴藥速度較慢且噴灑高度不足，造成樹冠防治死角，以友善環境的生物性防治資材搭配無人機由空中噴灑，擴大噴灑面積與縮短期程，但作業時常須到山裡至高點，水車 、運補等需要專業人力，這次噴灑的面積也都是果農提供同意書後才施做。