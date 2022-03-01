埤頭鄉入口意象裝置藝術「不明顯」 移置得再等9個月　　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府為埤頭鄉興建入口意象裝置藝術，鄉公所以為「很大座」，實際高度不如路燈桿上「二林工商」指示牌。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府為埤頭鄉興建入口意象裝置藝術，鄉公所以為「很大座」，實際高度不如路燈桿上「二林工商」指示牌。記者簡慧珍／攝影

國道一號北斗交流道匝道接斗苑路二段出口的對面，新設一座彰化縣埤頭鄉入口意象裝置藝術，底座是埤頭鄉觀光旅遊資訊QR Code，人車呼嘯而過，注意到的民眾並不多，宣傳效果未如預期，鄉公所礙於建造單位是縣政府，只能無言以對；縣政府表示，這座裝置藝術去（2021）年11月11日驗收，若不滿意要移往它處，須等保固1年期滿。

埤頭鄉入口意象裝置藝術位在斗苑路二段路邊空地，正對著國一北斗交流道匝道向左通往埤頭鄉、向右去北斗鎮的出口，埤頭鄉公所爭取興建入口意象裝置藝術，指引遊客到埤頭鄉旅遊，縣政府從善如流，把建議納入百寶村帶狀休憩廊道計畫，去年11月11日驗收。

鄉公所接獲民眾反映，埤頭鄉入口意象裝置藝術尺寸略小，即使移除周邊樹木遮掩仍不明顯，斗苑路車水馬龍，時速50至60公里，裝置藝術位在上、下匝道的路邊，除非用路人停等秒數較長的紅燈，否則很少注意路邊有這座裝置藝術，就算注意到，會把握時間或刻意路邊停車趕快拿出手機掃QR Code的用路人應該不多。

鄉公所為了新設埤頭鄉入口意象裝置藝術，特地拜託與埤頭鄉有淵源的書法大師杜忠誥題字，原以為裝置藝術至少高約兩層樓可吸引目光，成品卻比想像中的「迷你」，大師題名毫不醒目，讓鄉公所不知如何給大師交代，接到民眾反應裝置藝術不理想，也因工程已驗收無法換置，鄉公所只能無言。

縣政府經濟暨綠能發展處長劉玉平今天表示，事前都給鄉公所看過圖樣和尺寸，得到同意才發包塑造，工程品質沒問題，鄉公所若不滿意埤頭鄉入口意象裝置藝術，至少等保固期滿並有經費，屆時研議換置可行性。

裝置藝術

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