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恐龍相伴等車不是夢 暴龍5月現身科博館站公車亭

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
科博館認養台灣大道公車專用道「科博館站」雙向候車亭計畫，預計5月能見到6隻肉食性與草食性恐龍「站上」台灣大道，圖為科博館首波釋出「暴龍」圖稿。圖／國立自然科學博物館提供
科博館認養台灣大道公車專用道「科博館站」雙向候車亭計畫，預計5月能見到6隻肉食性與草食性恐龍「站上」台灣大道，圖為科博館首波釋出「暴龍」圖稿。圖／國立自然科學博物館提供

恐龍令許多大人、小孩著迷，國立自然科學博物館與台中市交通局合作，認養台灣大道公車專用道「科博館站」雙向候車亭計畫，本月7日開始施作站體彩繪工程，預計5月能見到6隻肉食性與草食性恐龍「站上」台灣大道，民眾與恐龍一起等候公車的畫面不在是夢，科博館首波釋出「暴龍」圖稿，先睹為快。

國立自然科學博物館長焦傳金指出，科博館開館以來，恐龍廳人氣居高不下，這次候車亭外觀彩繪邀藝術家鄒駿昇設計，包含已曝光的「暴龍」，還有5隻恐龍廳高人氣肉食性與草食性恐龍展品，答案都在科博館生命科學廳，歡迎民眾一探究竟。

藝術家鄒駿昇是台中囡仔，曾任台北世界設計之都 ( Visual Taipei )和義大利波隆那台灣館策展人，在插畫、視覺藝術、策展、居家生活具備獨到品味與創意，屢獲國際獎項肯定，站體漆刷繪圖由他擔任藝術指導的吉日設計工作室負責。

公車專用道「科博館站」距離館前路大門僅約500公尺，站體更新將與生命演化步道串連，營造帶狀連貫的自然科學氛圍，「科博館站」完工後，遊客、通勤族跟恐龍一起等公車的畫面，將成為台灣最與眾不同的城市風景。

焦傳金表示，館方從2020年6月起與交通局洽談專用道候車亭認養，計畫亮點是「站體彩繪」，科博館期待與市府共創觀光與藝文新地標，為台灣大道妝點色彩，在台中精華路段注入耳目一新的風貌。

「科博館站」站體施工從111年3月7日至111年5月5日止，雙向站體於施工期將全時段封閉，相關交通管制措施依台中市交通局公告為主，造成不便敬請見諒。

科博館開館以來，恐龍廳人氣居高不下，深受大人小孩喜愛。圖／國立自然科學博物館提供
科博館開館以來，恐龍廳人氣居高不下，深受大人小孩喜愛。圖／國立自然科學博物館提供
科博館開館以來，恐龍廳人氣居高不下，深受大人小孩喜愛。圖／國立自然科學博物館提供
科博館開館以來，恐龍廳人氣居高不下，深受大人小孩喜愛。圖／國立自然科學博物館提供
「科博館站」站體施工從111年3月7日至111年5月5日止，雙向站體於施工期將全時段封閉。圖／國立自然科學博物館提供
「科博館站」站體施工從111年3月7日至111年5月5日止，雙向站體於施工期將全時段封閉。圖／國立自然科學博物館提供

恐龍 公車 設計之都

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