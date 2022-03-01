中火放流水汙染遭罰234萬確定 盧秀燕：處罰有理

對於中火放流水汙染超標遭市府開罰234萬元確定，台中市長盧秀燕今天表示，市府對中火重罰，但台電不認同進行申訴，經法院裁決定讞，顯示市府處罰有理，希望台電能改善。

台中火力發電廠在2019年被台中市政府稽查發現放流水汙染超標，遭市府開罰新台幣234萬多元，台電不服提出抗告，台中高等行政法院審理後判台電敗訴，台電上訴二審，最高行政法院日前作出維持原判，全案定讞，台電需繳交罰款。

盧秀燕上午出席市政會議前接受媒體聯訪，對中火開罰案定讞表示，她上任以後對整治汙染特別重視，中火每天排碳量非常高，除空汙外，市府對於使用化學藥劑可能產生的水汙染也特別重視。

盧秀燕指出，經過台中市環保局多次偵測後，掌握證據確定中火有排放廢水，不僅造成海洋汙染，也造成魚貝類等海洋生物死亡或傷害，對此市府予以重罰，但台電並不認同，因此進行行政申訴跟救濟。

盧秀燕說，法院經多次討論、裁決已定讞，表示市府處罰有理，也的確掌握到證據。但最重要的是，處罰不是最主要目的，而是希望台電改善，且中火10部機組都燃煤，希望空汙、水汙防治都能有所警覺，中火在台中製造電力供應全國，一定要對台中市的環境負責，確保市民的健康。