口足畫家江永旭義賣畫卡 感恩奉獻防疫、傷友

脊損傷友江永旭從只能臥床到以畫作自食其力，他感謝一路走來出手幫助的恩人，發心義賣畫卡募愛，所得款項捐贈慈濟基金會供作疫苗基金，也支持到畫室學畫謀生的傷友。

台中慈濟醫院今天發布新聞稿指出，40歲的江永旭，師從畫家阮麗英，他加入「藝點亮身障油畫班」學習以口作畫近3年，如今作品已獲私人機構收購，躋身有固定收入維持生計的口足畫家。

因想要感恩的人太多，江永旭表示，所得一半捐贈慈濟基金會供作疫苗基金；一半捐贈給畫室購買顏料，供跟他同樣學習畫畫謀生的學員使用。

江永旭在19歲那年不慎從高處跌落，頸椎損傷、胸部以下癱瘓，他表示，臥床的日子天天望著天花板只能「吃飽等死」，曾想不開卻連「想死都死不了」。

一眨眼臥床15年，曾以為就此癱在床上度餘生，遇見社區慈濟人到宅關懷，發現他雙腳嚴重潰爛、就醫困難重重，轉通報台中慈濟醫院協助，在慈善與醫療雙管其下的幫助中開啟重生希望。

2015年，台中慈濟醫院院長簡守信親自探視幫他換藥，並促成後續完成居家無障礙環境、申請電動輪椅、居家服務員協助等重要關鍵，讓他突破心牆成功走出家門，自己前往醫院復健，探索全新的生活經驗。

2019年，江永旭在阮麗英指導下，初次接觸油畫，陌生的色彩、構圖，學習口咬著長長畫筆，在畫布上堆疊油彩，嘴又痠又痛，口水直流，但他堅持不放棄，咬著畫筆一撇一撇克服困難。江永旭一點一滴為新生命塗上豐富色彩，揮別過往陰霾。

免費傳授作畫技巧的阮麗英指出，去年底，精選學員佳作印製畫卡，鼓勵身障學員開拓自我行銷能力，所得全歸學員，銷售情形不錯，學員們也更有信心。