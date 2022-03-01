華興虐嬰案燒中市社會局 彭懷真：自處分待政風調查

華興托嬰中心虐嬰案，經過台中市社會局重新調查，今天公告裁處結果。涉案3名托育人員、托育中心負責人各自遭罰款、公布姓名等懲處。社會局長彭懷真今早受訪時表示，局內自請處分部分已移送政風，等待調查結果處分。

台中市華興托嬰中心虐嬰案引起社會譁然，台中市社會局重新全面調查，今天公告裁處結果：黃昀恩、簡淑貞及林瓘萍3名托育人員裁罰15萬元並公告姓名，10年內不得擔任兒少福利機構工作人員；負責人簡淑喜裁罰30萬元，托嬰中心停辦1年，並公布名稱及負責人姓名。

社會局在調查過程和機構管理確有疏失，包含局長彭懷真、副局長等5名主管自請處分。彭懷真上午於市政會議前受訪指出，自請處分部分，目前已移送政風，等待調查處分結果。

至於社會局提出懲處名單，包括社會局局長、副局長、家庭暴力及性侵害防治中心主任以及時任兒少福利科科長等5人，因未善盡督導之責自請處分。彭懷真表示，懲處報告併同調查檢討報告，呈交市府專案調查小組，依據內容事實再行決定處分，目前等待政風單位調查處分。