彰化建縣三百年藝術巡演到北斗 鎮長李玄在登台感謝

彰化縣「建縣三百大放藝彩-鄉鎮藝術巡演」，首場在北斗奠安宮停車場華麗上演「流星」，結合特效、魔術於一劇，讓觀眾看得目不暇給，隨著中央逐漸防疫解封，縣政府將擴大在八大生活圈都舉辦大型表演，3月策辦的三場傳統戲劇表演仍需口罩戴好戴滿。

明華園總團今晚在彰化縣北斗鎮北斗奠安宮停車場，表演首度由女旦當家的愛情俠義劇「流星」。縣長王惠美致詞時表示，天公作美，北斗奠安宮出借停車場，北斗鎮公所員工和文化局志工傾力協助，促成今晚盛大公演，明華園把特效、魔術、太極帶進傳統戲劇，當家小生孫翠鳳將壓軸出場，都將帶給觀眾驚喜；隨著中央對Covid-19疫情防疫鬆綁，縣政府將在八大生活圈舉辦大型表演，屆時將遵照中央防疫指示辦理入場應注意事項。

北斗鎮長李玄在雖面臨停職，仍很有風度到場向鎮民致意，他致詞時感性的謝謝縣政府把第一場「建縣三百大放藝彩-鄉鎮藝術巡演」辦在北斗鎮，縣政府一直支持北斗鎮建設，例如施做舊濁水溪堤道改善工程、建造螺青通學步道、啟用中和社區公園、東光社區落成，鎮公所落實「幸福北斗」施政理念，重陽敬老禮金加碼1000元，鼓勵婦女生育，發給第一胎1萬元，雙胞胎6萬元，三胞胎10萬元，不管鄉鎮市如何繁榮，人口數直直落就不對勁，也認為人口數決定發展勝負，北斗鎮發展有目共睹。

文化局去年10月在和美、溪湖、員林、彰化四區舉辦大型舞台表演，場場爆棚，今年再度規畫四場傳統戲曲表演，3月11日薪傳歌仔戲劇團在二林文化教育園區演出「鐵面情」，3月13日明華園日字戲劇團在田中鎮景崧文化教育園區表演「閻羅借魂」，3月20日明華園戲劇總團在鹿港鎮立體育場表演「俠貓」，入看戲都必須戴口罩，禁止飲食。