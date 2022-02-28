古厝春櫻掩映 粉紅花海成彰化百果山打卡熱點

春天來了櫻花盛開，全台各地掀起追櫻熱潮，彰化縣員林市明湖里湖水路一片櫻花林，樹齡近30年，從200棵減少到目前約120棵，其中30棵沿著吳家古厝石階生長，粉紅櫻花掩映老屋，景致美不勝收。

地方人士指出，20年前吳信夫當選湖水里里長，向當時的鎮公所爭取經費種植150棵山櫻花與50棵八重櫻，從集興宮沿湖水路種植，最初幾年櫻花盛開吸引遊客賞遊，後來湖水路施做振興排水，加上平地氣溫較高，病蟲害多，湖水路邊剩下不到100棵櫻花。

目前櫻花較密集處剩下集興宮後方山坡，也就是吳家古厝前的古階道，沿著明湖國小走上去500公尺，一路上約30棵八重櫻，可能地勢較高，沒外來人為或天然病蟲害干擾，生長情形良好，今年春櫻漫爛，再度成為打卡熱點。