天公作美 寶斗舊時光市集遊客成長三成

今天是228紀念日，被命名為彰化縣二二八暨人權紀念館的北斗郡守宿舍，今天下午起35個原創工作室進駐，販售手捏陶、永生花等原創商品，逾1800名遊客參觀在熱鬧流行音樂中參觀紀念館、逛市集；主辦活動的「寶斗青村未來式」籌辦人陳光鏡說，將找出北斗的每一季特色，希望擴大為每一季都舉辦市集。

寶斗青村未來式是國家發展委員會推動地方創生政策，輔導建置的地方生青年培力工作站，第一屆全國30個工作站，寶斗青村未來式是其中之一，去年228舉辦市集，約16個原創工作室擺攤，參觀人數近1200人，今年35個原創工作室參與，到下午3點半為止，已逾1800名遊客。

原創工作室的工作者絕大多數是年輕人，手做西式糕點、茶飲、手捏陶、手染圍巾、手做首飾、永生花飾品和衣服，即使瑪德蓮、磅蛋糕等常見糕點，仍可見到手做者點入一些不同於烘焙店的巧思，例如顏色層次、形式，其餘如手捏陶、手做首飾、衣服等產品，都蘊涵100%原創精神，絕不撞件撞衫。

第一次到北斗郡守宿舍擺攤的陳恒芳說，蒐集大同娃娃、玻璃彈珠、搪瓷盤、舊鈔幣約20年，被邀請設擺時，對「寶斗青村未來式」和北斗郡守宿舍沒特別印象的她想來看看，今天在會場看到遊客川流不息頗感驚喜，她認為這是相當成功的活動。

寶斗青村未來式的籌辦人陳光鏡也是「田野勤學」創辦人，他說，「寶斗舊時光市集」一年舉辦一次，今天是今年的「第二彈」，很多遊客建議這樣的原創市集可以多辦幾次，不要一年一次，他和夥伴思考遊客的提議，希望找出北斗的每一季特色，讓原創市集連結寶斗舊時光，當某日即將到來，民眾就會想到要去逛寶斗舊時光市集。