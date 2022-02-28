影／超驚人垃圾瀑布 228連假淨山志工涉險垂降清出半噸

近年山區垃圾問題嚴重，財團法人綠色和平基金會與南投縣能高越嶺道生態旅遊推動發展協會合作，利用228連假到仁愛鄉淨山，部落居民也投入行動，眾人為清理「垃圾瀑布」更涉險垂降陡坡撿拾，1天就清出約500公斤垃圾，數量驚人。

綠色和平基金會指出，利用228假期淨山是該會傳統，有鑑於南投仁愛山區近年被發現有多處「垃圾瀑布」，今年首次與當地能高越嶺道生態旅遊發展協會合作，同時串連部落居民，並派出受過專業垂降訓練的人員進行「進山．淨山」活動。

而這一支多達50人的淨山團隊昨天鎖定仁愛鄉台14線87K至87.5K路段，能高越嶺道協會表示，該區段有多處垃圾瀑布，尤以路邊有腹地可停車處、橋梁溪床及離部落較遠的行政區域三不管地帶等，遭違法傾倒或棄置大量圾垃更為嚴重。

而經攀爬隊人員以繩索垂降至山谷，沿著陡坡收集垃圾，再交由地面志工整理分類，按此模式不斷撿拾坡地垃圾，昨天一整天就清出約500公斤的垃圾，經分類計數，今天公布以塑膠包裝、免洗餐具、寶特瓶等垃圾最多。

其中，塑膠包裝1468個19公斤、免洗餐具1167個9公斤、寶特瓶777個24公斤、玻璃瓶467個162公斤、鐵鋁罐346個12公斤，還出現浴缸、馬桶，水泥袋、磁磚和碎玻璃等，以及點滴袋、尿袋、廢棄針劑等醫療廢棄物，數量驚人。

綠色和平專案主任劉羿君表示，前3名垃圾全都與人類的消費行為和生活習慣息息相關，顯見民眾改變舊有的一次性消費模式、從源頭減量才是治本之道，政府、企業則該帶頭做好源頭減量，地方政府需加強管控山林垃圾問題，才能守護山林。