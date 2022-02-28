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中市環保局研發水管家 高汙業者少收罰單喊讚

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
水管家全年無休的服務，喚醒企業社會責任意識抬頭，幫助業者化被動為主動瞭解水質狀況。圖／環保局提供
水管家全年無休的服務，喚醒企業社會責任意識抬頭，幫助業者化被動為主動瞭解水質狀況。圖／環保局提供

台中市政府環保局創新研發低成本水管家，輔導高汙染潛勢工廠透過水質感測器24小時監測放流水，異常時Line及時推播訊息，業者可立即掌握並及時處理，免收罰單。去年度試辦安裝30台，業者認為好用，今年度擴大提供水管家。環保局指出，金屬表面處理業、電鍍業者適用。

台中市水汙染事件探究較多原因屬事業未及時發現廢水處理設備異常或量測電極故障、未校正等，導致放流水超標污染水體，常遭環保單位處分。

環保局長陳宏益說，去年開發「水管家」系統，歷經半年測試，以簡易水質感測器搭配酸鹼度、溫度及導電度電極24小時監測放流水水質，每5分鐘回傳一筆數據並建構數據收集系統，以視覺化圖表呈現水質變化趨勢，異常時透過Line推播提醒事業端即時除錯、立即矯正，提升高汙染業自主管理能力。

已設置水管家業者指出，隨時可遠端用電腦、手機或平板連上系統查詢，或收到常訊息立即到廠了解操作情形，發現故障馬上報修。也有業者表示，小工廠資本較低，環保局將大企業管理思維，透過示範安裝簡易水質感測器，業者只需負擔電費及網路費用，即可24小時掌握水質，不排除依廠內需求升級規格，不必等到環保局稽查才發現放流水質超標，吃罰單。

環保局表示，今年度強化雲端平台功能，包括校正提醒、多層告警等，環保局提供免費安裝及諮詢服務，今年更加碼提供早鳥優惠，前60參名加業者，提供1年免費網路及導電度電極標準校正液，次80名可獲得導電度電極標準校正液，讓更多業者可即時掌握水質狀況。

水質 罰單 台中市

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