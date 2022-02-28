清水眷村首部專書出版 「方寸之間」記錄6眷戶生命故事

台中市政府文化局在眷村文化保存專家學者與團隊共同合作策畫下，已出版清水眷村第一本專書「清水眷村‧方寸之間」，透過清水眷村的歷史紀錄和6位原眷戶的生命故事，描述以前眷村生活留下的故事。

文化局表示，「清水眷村‧方寸之間」一書記錄了清水地區的眷村發展故事和生活特色，包括原眷戶及本省家庭的生活記事，內容豐富精彩。

長期為眷村文化保存努力的第二代原眷戶仝長春，在書中分享了一段關於老兵王伯伯回家的故事，他説，王伯伯當年在中國大陸已有妻兒，因戰事隻身來台，始終想回到家鄉卻苦無機會，直到年老病重時，他請求仝長春先生幫助他回家。

仝長春說，最終他仍竭盡心力幫助王伯伯回到家鄉。在大時代的曲折下，有許多像王伯伯這樣的故事，唯有透過書籍的記錄和流傳，才能保存重要的眷村記憶與歷史。

文化局指出，未來將持續推動清水眷村文化園區的修復工作，並記錄、保存與整理眷村文化，清水眷村文化園區於今年成立服務中心，提供遊客服務，也設有眷村書籍閱讀區，同時辦理許多體驗活動、展覽、講座、市集等。