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清水眷村首部專書出版 「方寸之間」記錄6眷戶生命故事

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
也是清水眷村原眷戶的第2代張美翎，閱讀清眷的過往故事。圖／台中市港區藝術中心提供
也是清水眷村原眷戶的第2代張美翎，閱讀清眷的過往故事。圖／台中市港區藝術中心提供

台中市政府文化局眷村文化保存專家學者與團隊共同合作策畫下，已出版清水眷村第一本專書「清水眷村‧方寸之間」，透過清水眷村的歷史紀錄和6位原眷戶的生命故事，描述以前眷村生活留下的故事。

文化局表示，「清水眷村‧方寸之間」一書記錄了清水地區的眷村發展故事和生活特色，包括原眷戶及本省家庭的生活記事，內容豐富精彩。

長期為眷村文化保存努力的第二代原眷戶仝長春，在書中分享了一段關於老兵王伯伯回家的故事，他説，王伯伯當年在中國大陸已有妻兒，因戰事隻身來台，始終想回到家鄉卻苦無機會，直到年老病重時，他請求仝長春先生幫助他回家。

仝長春說，最終他仍竭盡心力幫助王伯伯回到家鄉。在大時代的曲折下，有許多像王伯伯這樣的故事，唯有透過書籍的記錄和流傳，才能保存重要的眷村記憶與歷史。

文化局指出，未來將持續推動清水眷村文化園區的修復工作，並記錄、保存與整理眷村文化，清水眷村文化園區於今年成立服務中心，提供遊客服務，也設有眷村書籍閱讀區，同時辦理許多體驗活動、展覽、講座、市集等。

清水眷村‧方寸之間一書目前已在清水眷村文化園區服務中心、台中市立圖書館及電子書平台上架，更多活動訊息可上清水眷村文化園區官網(www.qingshuiartvillage.net)及FB粉專(www.facebook.com/art436)查詢。

清水眷村專書「方寸之間」，透過歷史紀錄，為過往眷村生活留下令人動容的篇章。圖／台中市港區藝術中心提供
清水眷村專書「方寸之間」，透過歷史紀錄，為過往眷村生活留下令人動容的篇章。圖／台中市港區藝術中心提供
民眾在清水眷村閱讀清水眷村「方寸之間」專書，了解眷村歷史和原眷戶的生命故事。圖／台中市港區藝術中心提供
民眾在清水眷村閱讀清水眷村「方寸之間」專書，了解眷村歷史和原眷戶的生命故事。圖／台中市港區藝術中心提供

眷村 文化局 台中市

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