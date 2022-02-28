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漁港海廢暫置區管理評比 梧棲、松柏漁港獲優等獎
行政院農業委員會漁業署舉辦110年度向海致敬─漁港海廢暫置區管理評比活動，台中梧棲漁港及松柏漁港在全台84處一類及二類設置海廢暫置區的漁港中脫穎而出，都獲三星的優等獎項。
台中市農業局表示，向海致敬─海廢處理是台中市府農業局與環境保護局分工合作，由環保局召集台中市漁民組成191艘環保艦隊，鼓勵漁民主動清理生活及海中廢棄物，並將廢棄物攜回陸上暫置區，再由農業局所設置的海廢暫置區及廢棄漁網回收再利用區，提供廢棄漁網及海廢完備去化管道。
農業局表示，未來將更加努力改善海洋環境，除加強推動刺網漁業漁具實名制、漁港設置廢棄物暫置區及鼓勵回收機制外，也會透過中央與地方跨部會合作機制，全力維護海岸環境的整潔。
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