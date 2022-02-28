名甘酒卻沒酒精 有機香米發酵飲料「糀穗」面巿

台灣農創興業股份有限公司最近以霧峰的有機香米推出具健康價值的米麴釀甘酒「糀穗」產品，它是日本早已風行的傳統發酵飲料，雖名為甘酒，但不含酒精，也不添加砂糖，來自米和米麴發酵的營養素達350種以上，不但對人具健康價值，還能藉此帶動霧峰香米的有機栽培進一步擴大，形成有益於大地的良善循環。

台灣農創由霧峰區農會等14家農漁會及農企業共同組成，以公司化經營，其中霧峰區農會占52%股份，並以已具基礎的霧峰區農會酒莊為基礎，聘請國立中興大學應用經濟學系博士紀淑怡擔任執行長，結合各家農會之長，共同研發新產品對外經營，以形成一加一大於二的力量，擴大農產品銷售。

董事長、霧峰區農會總幹事黃景建日前利用新春帶領各家農漁會股東親手製麴釀酒，製作出台灣農創公司的第一桶開創源酒，「希望藉大家之力，像源酒般找到農業的根，讓台灣的農會與農業再升級！」

黃景建說，米麴釀就是日本的甘酒，源自日本奈良時期的甜飲，甜味來自米和米麴自然發酵過程中轉換的葡萄糖，完全不添加其他糖，是天然的發酵飲品；營養素包括葡萄糖、胺基酸、維生素B群、鈣鉀鎂鋅和總多酚，在日本被視為「喝的點滴」。

他說，因為不含酒，又富含營養，小孩、孕婦都可以喝，尤其像是上了年紀、牙齒不好的老人家最適合飲用，還具促進消化的功能。而且它也加入了台灣特有的鳳梨、蘋果、百香果，為消費者帶來不同的多種風味。

黃景建說，霧峰區農會利用黑翅鳶進行有機栽培，已由最初的5公頃擴展到目前的65公頃，若是這款飲品受歡迎，還可以再進一步擴大，目標是上百公頃以上，將有利於有機農業推擴，和友善大地，形成一種良善的循環。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

台灣農創興業股份有限公司最近以霧峰的有機香米推出具健康價值的米麴釀甘酒「糀穗」產品，它是日本早已風行的傳統發酵飲料。記者黃寅／攝影

台灣農創興業股份有限公司由霧峰區農會等14家農漁會及農企業共同組成，以公司化經營，聘請國立中興大學應用經濟學系博士紀淑怡（中立）擔任執行長。記者黃寅／攝影