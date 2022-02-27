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194年不間斷 花壇白沙坑迎燈排今點燈遶境

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化花壇文德宮「白沙坑迎燈排」今天晚上舉行點燈祈福儀式。記者林敬家／攝影　
彰化花壇文德宮「白沙坑迎燈排」今天晚上舉行點燈祈福儀式。記者林敬家／攝影　

全國獨一無二，擁有194年的「白沙坑迎燈排」差點在今年因新冠肺炎疫情停辦，幸好隨疫情趨緩，文德宮向「福德老爺」擲筊請示，連獲三聖筊，活動今天晚上舉行點燈祈福儀式，頭戴烏紗帽的福德老爺神轎與13座燈排展開遶境。

白沙坑迎燈排慶元宵活動，過去就算戰亂及天災人禍也從未中斷過，縣府於2008年將白沙坑迎燈排活動登錄為彰化縣無形文化資產，彰化縣長王惠美說，原本白沙坑迎燈排活動是在元宵節舉辦，花壇鄉公所及文德宮管理委員會為配合春節防疫，由福德老爺擇定延期到2月25、26、27日這三天辦理，不僅天氣好也更熱鬧，讓白沙坑迎燈排194年的歷史延續下去。

文德宮主委李錫圭表示，今年白沙坑迎燈排因疫情關係而順延，現場還是吸引許多信眾共同參與，文德宮福德老爺疼惜信眾，好天氣來迎燈排，連續3天的迎燈排繞境分別行經文德村、白沙村、長沙村。

文化局表示，花壇鄉文德宮最大特色，在於正殿供奉開基福德正神，神像頭戴烏紗帽，為全國唯一官封之土地公，香火鼎盛，「燈排」的由來緣起清朝道光年間，開台翰林曾維楨隨道光皇帝遊天街，觀賞花燈，曾翰林見景傷情，感於如此盛景家鄉之母親年邁卻無福觀賞，欲辭官還鄉奉養父母晚年，道光皇帝為嘉慰曾翰林之孝行，旨賜白沙坑翰林官神所在（即福德正神）為中心，每年元宵節仿照京城「迎花燈」至今。

彰化花壇文德宮是全國唯一戴官帽福德老爺，今繞境賜福地方，彰化縣長王惠美等人也參與點燈儀式。記者林敬家／攝影　　
彰化花壇文德宮是全國唯一戴官帽福德老爺，今繞境賜福地方，彰化縣長王惠美等人也參與點燈儀式。記者林敬家／攝影　　
彰化花壇文德宮「白沙坑迎燈排」今天晚上舉行點燈祈福儀式。記者林敬家／攝影　
彰化花壇文德宮「白沙坑迎燈排」今天晚上舉行點燈祈福儀式。記者林敬家／攝影　

元宵節 花燈

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