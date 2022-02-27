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打破去年單日最高紀錄 清境農場今擠爆湧入逾9千人

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
清境農場今湧入9300多人，打破去年單日最高紀錄的8300人，今綿羊秀、馬術秀等演出座無虛席，步道、草原上也擠滿人，畫面驚人。圖／讀者提供
清境農場今湧入9300多人，打破去年單日最高紀錄的8300人，今綿羊秀、馬術秀等演出座無虛席，步道、草原上也擠滿人，畫面驚人。圖／讀者提供

228連假第2天，溪頭、日月潭、合歡山等3大風景區湧現車潮，遊客比昨天還多，溪頭今湧入逾7000人，前往九族文化村賞櫻人潮則達1萬5000人，清境農場則有9300多人，打破去年最高紀錄、國慶日的8300人，足見疫後國旅回溫。

清境農場能近距離接觸綿羊，還可觀看綿羊秀、馬術秀等演出，受到大小朋友喜愛，且近期場內櫻花盛放，因此近2天吸引大批民眾前往遊憩，「綿羊秀」、「馬術秀」等表演因此座無虛席，遊客索性擠坐步道、草原上觀看，畫面驚人。

清境農場統計，228連假第1天（昨天）入園數6200人，原估計今天應能突破7000人，未料湧入9300多人，比去年國慶連假在國慶日當天創下的單日最高紀錄8300人，足足高出約1千人，也刷新近2年疫情期間的單日最高紀錄。

此外，鹿谷溪頭地區今天遊客量也較昨天多，今湧入逾7000人，是昨日遊客量的2倍以上；日月潭地區「九族文化村」正逢櫻花季，今中午就沒停車位，宣布暫停入園，並宣導改往周邊景點遊玩，業者初估這兩天入園人次都逼近1.5萬人。

南投縣警察局交通隊則表示，228連假的好天氣讓造訪南投的遊客倍增，溪頭、日月潭、合歡山等3大旅遊路線雖湧現車潮，但經警力疏導，車多緩慢但不致堵塞，交通尚算順暢，而明天是收假日，預估整體旅遊人數會減少，塞車狀況減緩。

清境農場今湧入9300多人，打破去年單日最高紀錄的8300人，今綿羊秀、馬術秀等演出座無虛席，步道、草原上也擠滿人，畫面驚人。圖／讀者提供
清境農場今湧入9300多人，打破去年單日最高紀錄的8300人，今綿羊秀、馬術秀等演出座無虛席，步道、草原上也擠滿人，畫面驚人。圖／讀者提供
清境農場今湧入9300多人，打破去年單日最高紀錄的8300人，今綿羊秀、馬術秀等演出座無虛席，步道、草原上也擠滿人，畫面驚人。圖／讀者提供
清境農場今湧入9300多人，打破去年單日最高紀錄的8300人，今綿羊秀、馬術秀等演出座無虛席，步道、草原上也擠滿人，畫面驚人。圖／讀者提供

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