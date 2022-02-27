慈善會頒發獎學金 大葉大學企業家大學長助學弟妹

彰化縣慧德能仁慈善會頒發獎學金給大葉大學7名學生，慧德能仁慈善會釋明慧師父說，因為大葉大學的大學長校友企業家蔡啟仲熱心捐助，獎學金發放再擴及到南彰化，也希望能鼓勵年輕學子將來等到自己有能力時，也能發揮力量，分享溫暖給其他人。

慧德能仁慈善會26日舉辦品學優秀學生獎學金頒獎典禮，大葉大學國企系蘇妍蓁、傳藝學程鄭岳東、企管系許雅閔、藥保系謝旻秀、財金系陳威閔、醫工系林昱沛、休閒系黃欣薇7位學生獲頒獎學金。

慧德能仁慈善會釋明慧師父說，感謝信徒們共同促成品學優秀學生獎學金，一開始計畫要辦十年，現在已邁入第十四年，未來也會繼續辦理，嘉惠學子，最初頒發對象以彰化市的高中職、大學為主，因企業家蔡啟仲熱心捐助，去年起把頒贈對象擴及大葉大學，品學優秀學生獎學金每名學生一萬元，支持勤奮向學的年輕學子順利完成學業。

大葉大學校友總會前理事長、財團法人彰化縣宏祥文教基金會董事長蔡啟仲說，他在大葉大學求學期間，受到師徒制的啟發，一直很感念母校栽培，因此透過獎學金捐贈來回饋學校，而慧德能仁慈善會早在五、六十年前就投入鄉鎮救濟服務，十多年前更發起獎學金，鼓勵在地子弟認真向學，他也希望能拋磚引玉，號召更多學長姊一起來幫助學弟妹，減輕學弟妹經濟壓力。

醫學工程系受獎學生林昱沛說，家裡經濟狀況比較不好，醫工未來就業機會多元，因此考大學時她選擇醫工系，系上有很多實務課程，老師也會引導大家探索未來職涯，收穫很多。

大葉大學校友總會理事長曾翠緣說，校友是學校的後盾，得知學弟妹助學貸款比例相當高，校友總會積極結合各界資源，幫助學弟妹安心就學，一萬元的獎學金或許不多，卻能發揮鼓勵與支持的作用。