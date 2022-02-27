梧棲斗美三王府重建落成 百萬「大船入港」擺宴吸睛

台中市梧棲區頂寮里斗美三王府為慶祝重建落成，本月24日起連續4天舉行慶成謝土祈安清醮大典，今天下午舉行普度，在醮壇前擺出3000多桌各式祭品，有信徒敬獻神豬120頭，其中1頭大神豬重達1200台斤，另1頭800台斤創下新紀錄，現場更有百萬「大船入港」擺宴吸睛，今晚的三王府很熱鬧。

斗美三王府慶成謝土祈安清醮昨天舉行祝聖大典團拜儀式，由台中市議長張清照虔誠開香祭拜，台中市政府民政局副局長徐照山、副議長顏莉敏、市議員陳廷秀、王立任、楊典忠、梧棲區長溫國宏、農會總幹事王王秝毅都出席，祈求國泰民安、也祈求疫情早日遠離。

斗美三王府慶成祈安清醮大典，從本月20日起齋戒4天，24日開葷，祭典活動逐漸進入高潮， 連日來在廟前設置的醮壇及晚會，也吸引成千上萬人觀賞。

今天是為清醮大典最後一天，廟方舉行盛大普度，擺滿3000多桌信徒供奉各式祭品，卡車運來3萬公斤白米，另有豬羊供品，也打造百萬「大船入港」擺宴，二桌60萬元龜龍、大老虎宴桌，都有特色。