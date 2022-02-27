台中公義行動教會228追思 盧秀燕連4年出席綠營有感

今年是二二八事件75周年，台中公義行動教會今在台中公園更樓前舉辦追思紀念禮拜，台中市長盧秀燕連續4年出席，盧秀燕身穿全黑套裝，不列公開行程，又是第4年連續出席紀念禮拜，讓現場民進黨人士很有感，有位民進黨年輕助理則表示「盧秀燕很勇敢，值得學習。」

立法院副院長蔡其昌、基進黨前立委陳柏惟、時代力量6位議員擬參選人與民進黨多位民代都到場，除了市府陪同人員外，盧秀燕是唯一國民黨籍人士，民進黨議員笑稱「這是來拔樁的嗎？」

陳柏惟人氣不退，他剛進場，主持人就透過麥克風說，現場有多位年輕人決定從政，應該有受到陳柏惟的啟發，陳連忙搖手。

在二二八追思氛圍中，盧秀燕與蔡其昌動向仍最受矚目，兩人碰面互打招呼，除此幾乎沒互動。蔡其昌熟悉現場人事物，與獨派人士密切互動，不少人希望與蔡合影拍照，並鼓勵他年底參選台中市長，為民進黨拿回市長。蔡其昌握過手的，盧秀燕也也一一握手致意，兩人都蹲著向老人家寒喧，姿態柔軟。

蔡其昌遇到市議員鄭功進寒喧，請鄭務必守好關鍵過半的一席，鄭功進強調，同選區的民進黨都交棒，他要「承先啟後」希望保住東南區綠營三席全上的好成績。

盧秀燕致詞表示，二二八事件發生時很多人都還沒出生，但透過國定紀念日共同追思勇敢追求台灣民主和平的先輩。此時此刻特別有意義，因為烏克蘭與俄國發生戰爭情勢，今日除追思懷念二二八先烈，另一方面也共同為烏克蘭祈禱，盼戰爭早日結束。

蔡其昌說，紀念二二八事件，更重要的是追台灣求價值，先輩留給台灣子子孫孫的重要價值，就是追求自由民主。台灣人經歷從二二八到白色恐怖到解除戒嚴，先輩的努力破除威權體制，台灣人追求的目標就是深化台灣民主，這才是保護台灣的最大武器，讓台灣越來越好。