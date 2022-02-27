南投埔里6里路損、排水沉痾 縣府動支破千萬要修

南投縣埔里鎮廣成、大成、房里、麒麟及成功等里多處道路破損，甚至崎嶇難行，水頭里埔東橋則因上下游高莖作物阻礙水流亟需清理，影響民生及交通，縣府為此簽核1104萬5千元，並責成工務及農業處盡速發包辦理完成改善。

縣府指出，廣成里覆金路通行者眾，人車往來頻繁，但該道路局部損壞嚴重，影響民眾出入安全，因此會勘覆金路27至28號前路面改善施工狀況，後續再依各區段損壞程度進行重點修補，重鋪新的AC路面，粗估動支約68萬元經費修繕。

大成里公誠路及公誠3街的巷道，周邊住宅密集，但該區域巷道年久失修，路面更是破損嚴重，且居民反映當地水溝老舊窄隘，經評估均須徹底翻修改善，因此將動支近200萬元全面重鋪瀝青混凝土，也一併改善排水問題。

而房里里大成路226巷及當地集會所附近2段農路路面、麒麟里中正路60巷前等道路崎嶇難行，縣府針對房里里道路合計動支100餘萬元重鋪路面徹底修復，麒麟里部分則動支67萬6千元翻新路面。

縣府更表示，成功里往魚池蓮華池的農路狹窄，鄉親盼拓寬路面，經評估將動支612萬元，以懸臂式擋土牆加上箱型蛇籠，加寬並牢固現有路面；另，水頭埔東橋上下游河道因高莖作物及雜草矮灌木等影響排水，將斥資60萬元徹底清理。