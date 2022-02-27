東彰道路北段新闢工程動工 紓解國道1號、山腳路交通

「東彰道路北段新闢工程」今天舉行動土典禮，彰化縣長王惠美說，東彰道路總長約28公里，今天動工的北段約10公里，經費39億元，預計全線113年竣工後，可紓解山腳路和國道1號的交通，並串連從花壇鄉、大村、員林市、二水鄉等接到到國道3號到南投，可帶動各鄉鎮經濟及觀光發展。

王惠美今天主持東彰道路北段新闢工程動土典禮，交通部公路總局第二區養護工程處長劉世桐、立委陳素月、黃秀芳及各鄉鎮市長、民代等參與。

王惠美說，過去台一線和國道一號、及山腳路做南北主要聯繫，尤其山腳路要拓寬非常不簡單，東彰道路建設如果時間拉太長「好政策都會變成壞政策」，所以後來採分段招標，徵收完土地就快分段招標，但期間也碰到缺工和原物料上漲問題，都會讓工程延遲，所以也鼓勵廠商加速分段完工，就會儘速核撥工程款項。

東彰道路北段新闢工程總經費39億元，中央補助近19億元，縣府配合款20億，王惠美說，要感謝2千多位地主的配合，也感謝中央和議長謝典林帶領所有議員對於預算的支持，大家齊心合作建設地方大發展。

王惠美說，東彰道路北段將銜接到中彰道路，經過花壇、大村、員林、二水，再銜接國道三號。未來通車後，對於員林的蜜餞、花壇茉莉花、大村葡萄等地方產業，與藤山步道、百果山登山步道、茉莉花壇夢想館等景點，以及彰化特有的特色產業，將能得到最好的發揮。

縣府工務處處長林漢斌表示，因137線山腳路交通動線差，所以整合出東彰道路，總經費約83.2億元，目前中段己全線通車、南延段正施工中，加上今天動工的北段預計113年3月竣工，可串聯台74甲線、台76線及台3線，往北銜接中彰快速道路，往南接國道3號，可作為東彰地區南北向主要幹道，提供東彰地區往來台中及南投地區，降低對國道1號的依賴，並改善台1線及縣道137線交通瓶頸，對彰化地區東邊交通幫助非常大。

立委陳素月表示，山腳路車流量大，幾乎每年都會發生大葉大學學生車禍事故，甚至有死亡車禍，有必要拓寬改善，所以從前魏明谷縣長就積極爭取建設東彰道路，建設也需要延續性，王縣長團隊一一解決土地等問題，加強溝通，才能克服問題。