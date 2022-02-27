東彰道路北段新闢工程動工 紓解國道1號、山腳路交通
「東彰道路北段新闢工程」今天舉行動土典禮，彰化縣長王惠美說，東彰道路總長約28公里，今天動工的北段約10公里，經費39億元，預計全線113年竣工後，可紓解山腳路和國道1號的交通，並串連從花壇鄉、大村、員林市、二水鄉等接到到國道3號到南投，可帶動各鄉鎮經濟及觀光發展。
王惠美今天主持東彰道路北段新闢工程動土典禮，交通部公路總局第二區養護工程處長劉世桐、立委陳素月、黃秀芳及各鄉鎮市長、民代等參與。
王惠美說，過去台一線和國道一號、及山腳路做南北主要聯繫，尤其山腳路要拓寬非常不簡單，東彰道路建設如果時間拉太長「好政策都會變成壞政策」，所以後來採分段招標，徵收完土地就快分段招標，但期間也碰到缺工和原物料上漲問題，都會讓工程延遲，所以也鼓勵廠商加速分段完工，就會儘速核撥工程款項。
東彰道路北段新闢工程總經費39億元，中央補助近19億元，縣府配合款20億，王惠美說，要感謝2千多位地主的配合，也感謝中央和議長謝典林帶領所有議員對於預算的支持，大家齊心合作建設地方大發展。
王惠美說，東彰道路北段將銜接到中彰道路，經過花壇、大村、員林、二水，再銜接國道三號。未來通車後，對於員林的蜜餞、花壇茉莉花、大村葡萄等地方產業，與藤山步道、百果山登山步道、茉莉花壇夢想館等景點，以及彰化特有的特色產業，將能得到最好的發揮。
縣府工務處處長林漢斌表示，因137線山腳路交通動線差，所以整合出東彰道路，總經費約83.2億元，目前中段己全線通車、南延段正施工中，加上今天動工的北段預計113年3月竣工，可串聯台74甲線、台76線及台3線，往北銜接中彰快速道路，往南接國道3號，可作為東彰地區南北向主要幹道，提供東彰地區往來台中及南投地區，降低對國道1號的依賴，並改善台1線及縣道137線交通瓶頸，對彰化地區東邊交通幫助非常大。
立委陳素月表示，山腳路車流量大，幾乎每年都會發生大葉大學學生車禍事故，甚至有死亡車禍，有必要拓寬改善，所以從前魏明谷縣長就積極爭取建設東彰道路，建設也需要延續性，王縣長團隊一一解決土地等問題，加強溝通，才能克服問題。
黃秀芳說，東彰道路能順利建設要感謝歷任推動的縣長包括王縣長和前魏明谷縣長，也要感謝所有土地被徵收的地主，才能促成東彰道路的建設。
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