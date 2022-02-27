快訊

俄烏談判地點曝？俄代表團抵白俄第二大城準備會談

桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

特別的農民節表揚 梧棲農會同辦致祀神農大帝典禮

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市梧棲區農會今天舉辦梧棲區各界慶祝111年農民節表彰暨致祀神農大帝典禮活動。圖／梧棲農會提供
台中市梧棲區農會今天舉辦梧棲區各界慶祝111年農民節表彰暨致祀神農大帝典禮活動。圖／梧棲農會提供

台中市梧棲農會今天舉辦梧棲區各界慶祝111年農民節表彰活動，同時辦致祀神農大帝典禮，祈求神農大帝保佑國泰民安和風調雨順，讓這場農民節活動特別又具意義。

梧棲區農會表示，該農會是全國唯一舉辦致祀神農大帝典禮的農會，主要目的為祈求國泰民安、風調雨順、五榖豐收，深具農產業文化、農產業信仰意義，能凝聚農民的向心力，也能鼓勵農民依農時投入農業生產。

今年適逢梧棲區農會百周年慶，也安排希望之稻轉交儀式，象徵薪火相傳，農業生生不息，邀請台中市政府農業局長蔡精強將希望之稻轉交給興農里農友陳森柏農友及青農陳志洽、陳兆羿小朋友子孫 三代代表接受，表示梧棲的農業生生不息，永續傳承，五穀豐收，農民賺大錢，農會業務蒸蒸日上。

今天另頒發農師傅聘書，聘請12位老師，擔任插秧體驗活動農師傅，黃明樹、李建和、蔡耕南、王松柏、王金禧、王朝清、王朝圳、卓江榮、童有義、童有淙、李圳錫、王四海，由台中市農業局長蔡精強頒發聘書。

台中市梧棲區農會今天舉辦梧棲區各界慶祝111年農民節表彰暨致祀神農大帝典禮活動。圖／梧棲農會提供
台中市梧棲區農會今天舉辦梧棲區各界慶祝111年農民節表彰暨致祀神農大帝典禮活動。圖／梧棲農會提供
台中市梧棲區農會今天舉辦梧棲區各界慶祝111年農民節表彰暨致祀神農大帝典禮活動。圖／梧棲農會提供
台中市梧棲區農會今天舉辦梧棲區各界慶祝111年農民節表彰暨致祀神農大帝典禮活動。圖／梧棲農會提供

農會 農民 梧棲

延伸閱讀

霧峰農會百年史研究完成 總幹事：再不做就晚了

茂谷柑外銷受阻價格跌 江啟臣、楊瓊瓔邀農委會尋解方

影／不敢用LINE視訊 詐騙集團怕被抓包 騙不到70萬

影／台中梧棲昨強風吹倒大樹壓二車 公所今還在找車主

相關新聞

東彰道路北段新闢工程動工 紓解國道1號、山腳路交通

「東彰道路北段新闢工程」今天舉行動土典禮，彰化縣長王惠美說，東彰道路總長約28公里，今天動工的北段約10公里，經費39億...

特別的農民節表揚 梧棲農會同辦致祀神農大帝典禮

台中市梧棲區農會今天舉辦梧棲區各界慶祝111年農民節表彰活動，同時辦致祀神農大帝典禮，祈求神農大帝保佑國泰民安和風調雨順...

烏克蘭激起台灣危機意識 中興新村藏1.5公里巨大防空洞

俄羅斯入侵烏克蘭，飛彈攻擊造成嚴重傷亡。台海情勢險峻，民眾關心周邊是否有避難設施。中興新村是省府所在地，早年防空演習是家...

連假人潮聚集 彰化肉圓、爌肉飯小吃名店現排隊人龍

228連假好天氣，各地都出現旅遊人潮，彰化旅遊重鎮鹿港昨天湧現人潮，預計今天下午人會更多，彰化市多家肉圓、爌肉飯名店也都...

台中潭農搖滾馬鈴薯產業文化 今天熱鬧登場

台中市政府農業局輔導潭子區農會舉辦「111年度潭農搖滾馬鈴薯產業文化」活動，今天在潭農東寶倉庫隆重展開，許多親子一起下田...

大甲媽音樂節比賽 歌唱組前3：吳慶弘、黃韻玉和彭偉倫

2022大甲媽音樂節昨晚在鎮瀾宮前開唱，分成原創組及歌唱組進行角逐，原創組總獎金6萬元，現場邀請專業音樂人劉雲平、阿樂及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。