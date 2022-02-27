特別的農民節表揚 梧棲農會同辦致祀神農大帝典禮

台中市梧棲區農會今天舉辦梧棲區各界慶祝111年農民節表彰活動，同時辦致祀神農大帝典禮，祈求神農大帝保佑國泰民安和風調雨順，讓這場農民節活動特別又具意義。

梧棲區農會表示，該農會是全國唯一舉辦致祀神農大帝典禮的農會，主要目的為祈求國泰民安、風調雨順、五榖豐收，深具農產業文化、農產業信仰意義，能凝聚農民的向心力，也能鼓勵農民依農時投入農業生產。

今年適逢梧棲區農會百周年慶，也安排希望之稻轉交儀式，象徵薪火相傳，農業生生不息，邀請台中市政府農業局長蔡精強將希望之稻轉交給興農里農友陳森柏農友及青農陳志洽、陳兆羿小朋友子孫 三代代表接受，表示梧棲的農業生生不息，永續傳承，五穀豐收，農民賺大錢，農會業務蒸蒸日上。