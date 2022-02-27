烏克蘭激起台灣危機意識 中興新村藏1.5公里巨大防空洞

俄羅斯入侵烏克蘭，飛彈攻擊造成嚴重傷亡。台海情勢險峻，民眾關心周邊是否有避難設施。中興新村是省府所在地，早年防空演習是家常便飯，省府後方虎山更有總長1.5公里的巨大防空洞，可容納3000人避難，卻因大地震受損和精省被封閉，居民希望重新整修防空洞，加強全民國防意識。

虎山防空洞位在中興新村環山路，配合綠樹植栽不容易被發現，沿路只有6個大型入口，但編有門牌號碼，其中「39」號入口還有「虎山防空洞紀要」紀念碑。

俄羅斯入侵烏克蘭，除了軍事設施，平民、住宅大樓被飛彈、火箭彈攻擊，也激起民眾危機意識，有南投民眾就在網路聊天室詢問「南投市有防空洞嗎？」引起熱烈討論，就有民眾提到中興新村虎山防空洞。

國發會表示，中興新村虎山為石英岩地質，硬度高達7度，65年前，台灣省政府疏遷到中興新村，在虎山開挖躲避空襲的伏地堡，可躲避3000多人，軍方還配置防衛團、情報電台等，作為戰時行政指揮中心。防空洞是由工兵營建造，而其主體沿著虎山西麓開鑿，設有6個出入口，每個出入口還有門牌號碼，依地形闢建約80至90公尺深，通道寬2.6公尺、高2.8公尺、長1500公尺，彼此貫穿，以助空氣流通。

南投市前光華里長史祝賢說，中興新村是省政府所在，生活採取城市花園設計，但中興新村也是作為戰時的行政指揮中心，從40年代起，就常舉行防空演練，居民和省府官員都要依規定到指定地點避難。

他回憶小學時每當想起警報響起，就要聽老師指揮依秩序疏散，省政府各廳處還要組成防護團，戴上防護團臂章動員演習，深入防空洞進行戰備應變，見證全民皆兵應對戰爭的時代。

民國88年7月1日精省後，維護人員被裁撤、防空洞缺少管理維護，隔年又因921地震，虎山防空洞內部結構受損嚴重，經評估屬危險建物被封閉。

前幾年有名外國YouTuber闖入虎山防空洞拍攝影片，可以看到部分坑道結構因地震扭曲變形，但是百人大型會議室、辦公室、備勤室、儲糧倉庫、戰時指揮中心等空間設備俱全。