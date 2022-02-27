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連假人潮聚集 彰化肉圓、爌肉飯小吃名店現排隊人龍

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化知名肉圓店在連假期間，出現大排長龍場景。記者林敬家／攝影
彰化知名肉圓店在連假期間，出現大排長龍場景。記者林敬家／攝影

228連假好天氣，各地都出現旅遊人潮，彰化旅遊重鎮鹿港昨天湧現人潮，預計今天下午人會更多，彰化市多家肉圓、爌肉飯名店也都大排長龍，店家表示，疫情趨緩以來假日大概都是這樣的排隊人潮，不過有排隊民眾指出自己是在地人，假日沒煮飯，天氣好才願意出來排隊吃小吃。

彰化市中正路的肉圓店今天中午12點還沒到就出現排隊人潮，分為外帶區和內用區，分別都有一百多公尺長的排隊人龍，民眾說大概要等20分鐘，還可以接受。

根據觀光局統計，去年各大景點遊客人次約2.11億人次，不僅較前年衰退20.7%，也較2019年疫情前衰退達35.2%，推估是因為去年疫情三級警戒下，出遊人潮銳減導致遊客人次衰退。

其中彰化縣衰退情況最嚴重，去年遊客人次僅487萬餘人次，較前年衰退近五成，對此彰化縣府指出，彰化沒有大山大水，大型活動帶來周邊景點人潮相對可觀，但去年國內疫情升溫，包括鹿港慶端陽系列活動、芳苑王功漁火節停辦，加上以小吃攤受限不能擺攤，大大影響遊客前往的意願，就連知名的田中馬拉松去年也沒舉辦，讓遊客數直接腰斬，周遭民宿、小吃店家都受影響。

縣府城觀處長田飛鵬說，依目前指揮中心未再提高防疫層級，已陸續籌劃今年度的活動，盼例行活動能如期舉辦，包括馬拉松季、慶端陽活動等都有在籌畫，也會將這些活動提供給旅行社納為行程，盼接下來國內疫情趨緩之際，再度帶進人潮。

彰化市知名店家在連假期間人潮多。記者林敬家／攝影
彰化市知名店家在連假期間人潮多。記者林敬家／攝影
彰化知名肉圓店在連假期間，出現大排長龍場景。記者林敬家／攝影
彰化知名肉圓店在連假期間，出現大排長龍場景。記者林敬家／攝影
彰化知名肉圓店在連假期間中午大排長龍。記者林敬家／攝影
彰化知名肉圓店在連假期間中午大排長龍。記者林敬家／攝影

疫情

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