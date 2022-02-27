台中潭農搖滾馬鈴薯產業文化 今天熱鬧登場

台中市政府農業局輔導潭子區農會舉辦「111年度潭農搖滾馬鈴薯產業文化」活動，今天在潭農東寶倉庫隆重展開，許多親子一起下田同樂，將親手挖的馬鈴薯帶回家，也體驗潭子農村田園生活。

台中市農業局表示，今天也辦理農民節表彰大會，向勞苦功高的農民表達最高的敬意與謝意，更透過績優農民的表揚及經驗分享，讓農民見賢思齊，一同保存傳統農業社會文化及重視農業發展的根本價值。

農業局指出，潭子區為國內馬鈴薯大宗產地，栽種面積143.6公頃，年產量約3949公噸，推廣活動從農村再生、鄉土文化及地產地消的角度出發，期能將綠色鮮活，純粹的人情味、自然的好食材等關鍵價值融入，建立潭子在地農業文化品牌基礎，增加旅客與小朋友共同接觸田園的機會，讓在地農特產品有不一樣的行銷方式，歡迎民眾一同到潭子挖馬鈴薯，品嚐在地特色料理，接觸田野、享受假日親子快樂時光。