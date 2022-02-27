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台中潭農搖滾馬鈴薯產業文化 今天熱鬧登場

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市111年度潭農搖滾馬鈴薯產業文化活動，今天在潭農東寶倉庫展開。圖／台中市農業局提供
台中市111年度潭農搖滾馬鈴薯產業文化活動，今天在潭農東寶倉庫展開。圖／台中市農業局提供

台中市政府農業局輔導潭子區農會舉辦「111年度潭農搖滾馬鈴薯產業文化」活動，今天在潭農東寶倉庫隆重展開，許多親子一起下田同樂，將親手挖的馬鈴薯帶回家，也體驗潭子農村田園生活。

台中市農業局表示，今天也辦理農民節表彰大會，向勞苦功高的農民表達最高的敬意與謝意，更透過績優農民的表揚及經驗分享，讓農民見賢思齊，一同保存傳統農業社會文化及重視農業發展的根本價值。

農業局指出，潭子區為國內馬鈴薯大宗產地，栽種面積143.6公頃，年產量約3949公噸，推廣活動從農村再生、鄉土文化及地產地消的角度出發，期能將綠色鮮活，純粹的人情味、自然的好食材等關鍵價值融入，建立潭子在地農業文化品牌基礎，增加旅客與小朋友共同接觸田園的機會，讓在地農特產品有不一樣的行銷方式，歡迎民眾一同到潭子挖馬鈴薯，品嚐在地特色料理，接觸田野、享受假日親子快樂時光。

農業局副局長蔡勇勝、立法委員楊瓊瓔、台中市議員徐瑄灃、蕭隆澤到場，市議員吳顯森服務處長吳呈賢、周永鴻服務處主任張郁婕、潭子區長林國聲、東寶里長林銘泉、東寶社區發展協會理事長羅東勝及潭子區農會理事長林增華等人都參加今天活動。

台中市111年度潭農搖滾馬鈴薯產業文化活動，今天在潭農東寶倉庫展開。圖／台中市農業局提供
台中市111年度潭農搖滾馬鈴薯產業文化活動，今天在潭農東寶倉庫展開。圖／台中市農業局提供
台中市111年度潭農搖滾馬鈴薯產業文化活動，今天在潭農東寶倉庫展開。圖／台中市農業局提供
台中市111年度潭農搖滾馬鈴薯產業文化活動，今天在潭農東寶倉庫展開。圖／台中市農業局提供

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