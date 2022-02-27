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大甲媽音樂節比賽 歌唱組前3：吳慶弘、黃韻玉和彭偉倫

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
2022大甲媽音樂節昨晚在鎮瀾宮前開唱並頒獎。圖／鎮瀾宮提供
2022大甲媽音樂節昨晚在鎮瀾宮前開唱並頒獎。圖／鎮瀾宮提供

2022大甲媽音樂節昨晚在鎮瀾宮前開唱，分成原創組及歌唱組進行角逐，原創組總獎金6萬元，現場邀請專業音樂人劉雲平、阿樂及楊宗翰擔任評審老師，給參賽者專業的建議，最終原創組由「seawater_海水樂團」、「Pia吳蓓雅」及「正反兄弟」團隊獲得前三名，歌唱組前三名得獎的是吳慶弘、黃韻玉及彭偉倫。

大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤昨晚在第二屆比賽現場說，今年大甲媽遶境主題「同心」，不論做什麼事情，在各自的角色和崗位上努力，「同心」完成這件事，「善」以「同心圓」的方式向四面八方傳達，讓更多人可以感受到媽祖的慈悲庇佑，藉此也是鼓勵現場所有年輕人同心一起為台灣音樂市場付出，一定可以越來越好。

昨晚歌唱組都由專業的樂手老師現場Live演奏，讓參賽者能身臨其境感受現場的演唱，原創樂團在現場展現了許多不同曲風的歌曲，每首創作刻畫出不同樣貌透過演唱傳達給現場所有聽眾；最後評審老師也分享創作和演唱上需要注意的細節以及比賽中選歌的重要性，讓參賽者在比賽過程中學習更專業的細節。

2022大甲媽音樂節昨晚在鎮瀾宮前開唱。圖／鎮瀾宮提供
2022大甲媽音樂節昨晚在鎮瀾宮前開唱。圖／鎮瀾宮提供
2022大甲媽音樂節昨晚在鎮瀾宮前開唱並頒獎。圖／鎮瀾宮提供
2022大甲媽音樂節昨晚在鎮瀾宮前開唱並頒獎。圖／鎮瀾宮提供

大甲媽 樂團 鎮瀾宮

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