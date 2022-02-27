大甲媽音樂節比賽 歌唱組前3：吳慶弘、黃韻玉和彭偉倫

2022大甲媽音樂節昨晚在鎮瀾宮前開唱，分成原創組及歌唱組進行角逐，原創組總獎金6萬元，現場邀請專業音樂人劉雲平、阿樂及楊宗翰擔任評審老師，給參賽者專業的建議，最終原創組由「seawater_海水樂團」、「Pia吳蓓雅」及「正反兄弟」團隊獲得前三名，歌唱組前三名得獎的是吳慶弘、黃韻玉及彭偉倫。

大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤昨晚在第二屆比賽現場說，今年大甲媽遶境主題「同心」，不論做什麼事情，在各自的角色和崗位上努力，「同心」完成這件事，「善」以「同心圓」的方式向四面八方傳達，讓更多人可以感受到媽祖的慈悲庇佑，藉此也是鼓勵現場所有年輕人同心一起為台灣音樂市場付出，一定可以越來越好。