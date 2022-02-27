霧峰農會百年史研究完成 總幹事：再不做就晚了

台中市霧峰區農會今年創會100周年，區農會總幹事黃景建為了將歷史完整保留，特別請政治大學台灣史研究所經過兩年的時間整理，最近完成「霧峰農會百年史」研究，近期並可出書。這是台灣地方農會少有的歷史研究，也等同是台灣一頁農業發展史、農業財經史的縮影，具有一定的文化和研究上的價值。

霧峰區農會幾年前曾把一處舊民生診所打造成「霧峰民生故事館」講述霧峰的故事，後來成為著名的休閒景點，並藉此推廣小農的農產品和自然農法。 這次則完成農會歷史研究。黃景建今天說，這是為霧峰，也是為台灣做的；以往在鄉志中對霧峰農會的介紹很少，文史的東西非常重要，就像打造民生事館一樣，應該有能力做就趕快做、做到位，「不然就太晚了，甚至（資料和文化）會沒有了」。

黃景建說，區農會保留了一些以往多年檔案，都經政大師生研究時一一的翻閱、拍攝，做成數位典藏，並進而分析其歷史背景， 包括當時的環境、名稱、組織等的演變，甚至還必須到法院等其他單位去尋找資料。另外，也針對地方耆老訪問，以口述歷史方式留下紀錄。

他舉例，像是1951年的會員大會代表紀錄、理監事討論事項、活動的舉辦等，這些都會記錄下來，並且也做成「復刻版」放進已接近改裝完成的文史館，讓各界了解台灣的農業發展。

黃景建也指出，趁著創業百年，區農會同時也把位在農會六樓的菇類展示館重新設計、改裝，加上四樓的台灣農創興業股份有限公司未來也會有產品展示，連同三樓的文史館重新整理後，都會在暑假時對外開放，並成為具有觀光旅遊價值的去處，發揮另一層的附加價值。

農業局長蔡精強日前曾親自參訪文史館，他表示，霧峰區農會長期在地方扮演促進農業發展、服務農民的重要角色，會史館藉由這次整修，將歷年文物系統化的歸類與整理，包含日治時期股金制度下農會發行的股票與舊有農會保險箱，以及重要檔案、文獻等文物都在文史館裡看得到。