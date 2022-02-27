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烏克蘭畫家伊凡定居台中 盧秀燕會晤共同祈願停戰
台中市長盧秀燕日前會晤定居台中的烏克蘭藝術家伊凡‧葉何羅夫，兩人暢談伊凡筆觸下的台中的美，也為烏克蘭祈禱，祈願盡速停戰，終結爭端，撫慰悲傷。
伊凡夫妻日前來市府拜訪，分享畫作並表示希望未來能透過繪畫，讓更多人看見台中的美好。盧秀燕表示感謝烏克蘭籍的伊凡，讓各界看見台中。
訪談過程中，伊凡聊到他的故鄉烏克蘭，以及曾生活過的城市基輔，夫妻對現況的擔憂。盧秀燕表示，結果還是發生了戰火。「戰爭不只摧毀城市，也埋下仇恨的種子」，她與大家一起為烏克蘭祈禱，祈願盡速停戰，終結爭端，止息死難，撫慰悲傷。
伊凡1968年出生，故鄉在烏克蘭西部溫尼薩省楊波鎮，隔聶斯特河與摩爾多瓦共和國相望。他與妻子兩人相識在俄國，落腳台中，在台灣23年，拿到台灣身分證。
伊凡在戶外寫生，以生活中平凡事物為描繪對象，台中清水小鎮也因此成為他筆下常見的主題。
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