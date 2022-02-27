弱勢族群免繳垃圾清除費 中市府：自動更新不必再申報

台中市政府首創，針對關懷弱勢族群，盼減輕符合社會局核定的低收入戶、中低收入老人及身心障礙生活補助者的經濟負擔，市府自行核對更新免徵收垃圾清除處理費，避免免舟車勞頓，年年申報。

環保局長陳宏益表示，2013年1月1日起即公告特定對象家戶可免徵收垃圾清除處理費，此政策延續至今。但民眾須持證明與水單至環保局或各區清潔隊辦理。

環保局今年度起將每年辦理的免徵作業修正為永久免徵收，自動更新，讓特定對象不用每年持核發證明而舟車勞頓到環保局或各區清潔隊辦理，提升為民服務效率。

環保局表示，未來每季將主動更新社會局提供的特定對象異動名單，比對後若有不符合資格者，將恢復徵收垃圾清除處理費。

中市自來水用戶隨水費徵收每度3.7元，非自來水用戶按戶定額每年1128元。

環保局提醒符合低收入戶、中低收入老人及身心障礙生活補助且未曾辦理免徵一般廢棄物清除費者，可將證明資料與水單交由環保局或各區清潔隊辦理，也可傳真至04-2327-8151或私訊台中好環保臉書粉絲團，專人辦理。