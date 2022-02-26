徵召大員林好故事 種出優質葡萄蜜棗紅龍果都上榜

鄉林集團進軍彰化縣員林市，不只興建房屋，也挖掘在地動人好故事，今天在員林演藝廳頒獎表揚入選的146名故事主角，藉以推崇員林人不分老中青，各個世代堅持打拚、重視細節的待人處事精神。

鄉林集團主辦、鄉林鄉林文教基金會承辦「員林故事、鄉林來傳承」，鄉林V.S員林500個堅持的故事徵文，去年11月發出徵集令，收到評審團隊從五百多件中評選出146件作品，分為在地農業，人文藝術，以食為天，地方產業，傳奇人物等五大類，將集結印刷出書，今天先表揚146名故事主角。

蜜玄龍紅龍果園兄弟檔農民陳勝得、陳柄叡，10年堅持有機栽培，不使用化肥，深信無毒、有機、高品質的農產才會有好價格，而且對地球資源與環境更加永續，連年奪得彰化縣優質紅龍果評鑑比賽冠軍。

員林市振興里長謝堂權出身農家，接下長輩經營的芭樂園，沒想到921地震之後銷路大減，他轉種蜜棗，找台中農改場與中興大學農業教授指導，從一竅不通到嫁接種出新品種，從沒有特色芭樂園蛻變成熱搜蜜棗觀光果園，為員林農業貢獻心力20年，獲選彰化縣農會代表。

古月葡萄觀光果園青農胡志豪，堅持以友善農業的「草生栽培法」慢慢提升恢復地力，葡萄園不使用農藥，棚架下巷飼養雞鴨鵝吃蝸牛、蟲害、雜草來維持果園生態平衡，農業善念達成永續環境的想法影響更多葡萄農加入這種新型態栽種法。

鄉林集團董事長賴正鎰說，大員林地區中小企業和工廠形成綿密的產業聚落，從大家耳熟能詳的美利達自行車、正新輪胎、頂新集團，葡萄花卉等農業、紡織業、醬油食品業等傳統產業與農業，到布袋戲、傳統歌仔戲、轉型舞台劇創作的龍獅團等傳統文化及人員，都不乏有很多忠於原味，執著堅持，默默為地方奉獻的人。

他表示，員林人以前到外地打拚，現在越來越多人返鄉，回到員林，與在地耕耘且不斷擴大的產業一起發展繁榮大員林，員林人的堅持精神，與鄉林創立42年以「堅持執著、品質保證」，始終堅持打造極致生活美學的巷作為核心經營理念相同，因此鄉林希望發掘更有深度的台灣人文與產業真善美。