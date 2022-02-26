巨石砸毀台8線便道 公總趕工終於通車了

台8線臨37便道17.2公里處、德基路段的橋樑，21日因巨石從高處崩落而破損，經公路總局積極搶修，已於昨天下午15時搶通，較原定時間提前逾2天，開放供梨山居民小型車（3.5噸以下）及豐客865路公車，228連假即可透過中橫便道往返。

台中近日豪雨不斷，梨山地區傳出零星坍方事件，台8線臨37便道17.2公里處、德基路段橋梁，21日有大塊落石從300公尺高處俯衝而下，造成橋面多處貫穿，甚至可俯視橋下登仙溪水流，可見力道之大。

公路總局獲報後，隨即派駐機具前往搶修，並由二工處處長、副處長在場督導，加上第一線谷關段成立前進指揮所，時時緊盯搶通進度、機具調度，但降雨不斷，也增加了搶通困難度。

所幸在施造廠商總福營造的全力配合下，調配充足人力，採工班輪休不間斷，供應搶通人力，而施工材料亦事先規劃調度到位，裂解巨石、坑洞清整、受損鋼筋整修、鋼構大梁陷落後加鋪小梁加高加固，推動有序。在施工團隊努力下，原訂工程期需7日，提前2天搶通，供大梨山居民228連假使用中橫便道。

公路總局表示，中橫便道僅限梨山居民往返、工務維修、急難救助、學術研究及公務通行等5種身份資格通行，一般民眾自駕尚不得行駛，一般民眾可搭乘豐原客運865路往來谷關至梨山。

豐原客運因應災情期間，改以「865臨」行駛台14甲合歡山路段往來台中及梨山，便道搶通後，公車路線變動仍以豐原客運政策為主，民眾如籲搭乘公車上山，請先至豐原客運「巴士趣」網頁查詢。