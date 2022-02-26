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巨石砸毀台8線便道 公總趕工終於通車了

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
台8線臨37便道17.2公里處、德基路段橋梁，21日有大塊落石從300公尺高處俯衝而下，造成橋面多處貫穿。圖／公路總局提供
台8線臨37便道17.2公里處、德基路段橋梁，21日有大塊落石從300公尺高處俯衝而下，造成橋面多處貫穿。圖／公路總局提供

台8線臨37便道17.2公里處、德基路段的橋樑，21日因巨石從高處崩落而破損，經公路總局積極搶修，已於昨天下午15時搶通，較原定時間提前逾2天，開放供梨山居民小型車（3.5噸以下）及豐客865路公車，228連假即可透過中橫便道往返。

台中近日豪雨不斷，梨山地區傳出零星坍方事件，台8線臨37便道17.2公里處、德基路段橋梁，21日有大塊落石從300公尺高處俯衝而下，造成橋面多處貫穿，甚至可俯視橋下登仙溪水流，可見力道之大。

公路總局獲報後，隨即派駐機具前往搶修，並由二工處處長、副處長在場督導，加上第一線谷關段成立前進指揮所，時時緊盯搶通進度、機具調度，但降雨不斷，也增加了搶通困難度。

所幸在施造廠商總福營造的全力配合下，調配充足人力，採工班輪休不間斷，供應搶通人力，而施工材料亦事先規劃調度到位，裂解巨石、坑洞清整、受損鋼筋整修、鋼構大梁陷落後加鋪小梁加高加固，推動有序。在施工團隊努力下，原訂工程期需7日，提前2天搶通，供大梨山居民228連假使用中橫便道。

公路總局表示，中橫便道僅限梨山居民往返、工務維修、急難救助、學術研究及公務通行等5種身份資格通行，一般民眾自駕尚不得行駛，一般民眾可搭乘豐原客運865路往來谷關至梨山。

豐原客運因應災情期間，改以「865臨」行駛台14甲合歡山路段往來台中及梨山，便道搶通後，公車路線變動仍以豐原客運政策為主，民眾如籲搭乘公車上山，請先至豐原客運「巴士趣」網頁查詢。

公路總局提醒，中橫便道如遇天候狀況不佳或颱風豪雨地震，則為安全起見，將封閉道路管制通行。請用路人小心駕駛，汛期期間山區易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板(CMS)所提供之最新交通管制、防災資訊，多利用公路總局省道即時交通資訊系統及收聽警廣路況廣播。

在施工團隊努力下，原訂工程期需7日，提前2天搶通，供大梨山居民228連假使用中橫便道。圖／公路總局提供
在施工團隊努力下，原訂工程期需7日，提前2天搶通，供大梨山居民228連假使用中橫便道。圖／公路總局提供
在施工團隊努力下，原訂工程期需7日，提前2天搶通，供大梨山居民228連假使用中橫便道。圖／公路總局提供
在施工團隊努力下，原訂工程期需7日，提前2天搶通，供大梨山居民228連假使用中橫便道。圖／公路總局提供

梨山 中橫 公車

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